La modelo rusa Sasha Luss revela todo sobre su relación con el cineasta Luc Besson

En entrevista con Sputnik, Luss confesó que siempre había soñado con ser actriz, reveló qué escenas de la película son sus favoritas y contó sobre su papel en el filme.

— Alexandra, felicitaciones, usted ha llegado a Moscú para presentar su debut en la película 'Anna'. Pero su carrera de actriz empezó con la película 'Valerian y la ciudad de los mil planetas', que también dirigió Luc Besson. ¿Cómo ustedes se conocieron?

Todo comenzó de la película. Luc estaba buscando modelos para interpretar a los extraterrestres, necesitaba un tipo determinado para que después fuera más fácil hacer los efectos gráficos. Cuando iba en un avión vio mi foto de una pasarela de la Semana de la Moda, en la foto yo estaba delgada, con pelo blanco y ojos gigantes. En aquel momento, Luc decidió que los extraterrestres en su película debían tener un aspecto semejante al mío. Entonces, los dibujaron basándose en mí aspecto.

— Usted de verdad tiene un aspecto peculiar y eso no deja indiferente a nadie. No es extraño que usted llamara la atención de Luc. ¿Cómo fue su colaboración después?

Luc se encontró conmigo y organizó un 'casting' terriblemente largo. Él tiene un método inusual para seleccionar a los actores. Normalmente es así: te mandan un texto, lo aprendes de memoria, vienes, lo lees frente a la cámara y ya está. Pero Luc no lo hace de esta manera, especialmente cuando un actor tiene poca experiencia. Por ejemplo, ¡me hizo que cantara! ¡Fue horrible! Pensé que era el final de mi carrera, que no conseguiría ese papel. ¡Porque no sé cantar!

Después Luc me pidió inventar en cinco minutos una lengua propia y utilizarla para nombrar objetos a mi alrededor. También me pidió que contara una historia de mi juventud, pero desde puntos de vista diferentes: primero desde la perspectiva de la persona que yo soy actualmente, después imaginar que soy un anciano y así. Hay que hacerlo todo muy rápido, sin desviarse. Por supuesto, mi cabeza estaba zumbando, estaba muy nerviosa y casi en pánico.

— A pesar de los obstáculos, usted hizo un gran esfuerzo para conseguir un papel secundario en una película del conocido director.

En el casting de Luc había un hombre que estaba grabando todo lo que pasaba y él se reía como loco. Especialmente cuando empecé a cantar. Luc me pidió que cantara mi canción favorita de, 'Yesterday', y pensé '¡Bueno, con Dios!'. Cuando terminó el rodaje, no perdimos contacto. Luc sabía que yo quería ser actriz, que empecé a tomar clases de actuación. Me ayudó dándome la oportunidad de actuar en 'Anna'.

— ¿Entonces, usted ha querido tener éxito como actriz desde la infancia?

Sí, pero tenía claro que no quería ser actriz en Rusia (no quiero ofender a los actores que trabajan aquí). Desde el principio tenía como objetivo probar suerte en Hollywood. En mi opinión, así tienes más oportunidades. He visto muchas veces que las estrellas del cine ganaban éxito en Rusia y después querían trasladarse al extranjero. Pero creo que eso no funciona así. Por eso entendí que hay que empezar en el extranjero. La industria de la moda es uno de los opciones más fáciles para ir al extranjero, entender la mentalidad, estudiar el idioma. Desde el principio fue un plan que se hizo realidad.

— ¿Entonces, para usted la carrera de modelo siempre fue un paso hacia algo más importante?

Claro, siempre me tomé la carrera de modelo muy serio porque, antes de todo, es un trabajo exigente. Pero eso no era mi límite. Tuve una suerte tremenda. Puede ser que con mi mente atrajera la aparición en mi vida del mismo Luc Besson que creyó en mí.

— Usted habla de Luc de manera muy cordial. ¿Puede decir que ustedes son amigos?

Sí. Es como un padrino para mí. No es como(que interpreta el papel de Vito Corleone en la película 'El padrino'), claro, sino un buen padrino.

— ¿Qué puede decir sobre el ambiente en el set? Al parecer, Luc le apoyaba, le daba consejos.

Luc siempre daba consejos, en este sentido es un director estupendo: siempre te apoya y no es importante si tienes experiencia en actuación o no. No solo trataba a mí de esta manera. Por ejemplo, podía acercarse a Helen Mirren y pedirle que actuara de manera diferente. Por cierto, respeto mucho a Helen porque a pesar de haber recibido muchísimos premios, ella escucha al director y puede probar algo nuevo.

— ¿Hubo algunas situaciones divertidas durante el rodaje?

Sí, por ejemplo, cuando estábamos grabando una escena con Cillian Murphy. De repente Luc dijo: "Sasha, vete a pasear". Teníamos un pacto: si a él no le gusta cómo actúo, voy a pasear un par de minutos para despejar la cabeza. Cuando Cillian lo vio por primera vez, se desorientó, no entendía por qué me fui, qué pasó. En aquel momento yo estaba paseando alrededor del estudio (se ríe).

— Usted soñaba con ser actriz desde la infancia. Al fin, cuando su sueño se convirtió en realidad, ¿fue dificil probar una profesión distinta?

¡No es difícil, es estupendo! Me encanta el cine, disfruto de las películas como espectadora. Está claro que no todos puedan ser actores, pero siempre supe que esto era lo que quería. Cuando un director como Besson dice que me sale bien, que puedo hacerlo, estoy tan feliz que quiero gritar ¡Hurra! Sí, es un trabajo duro que exige mucha energía, pero cuando te gusta lo que haces es un placer. Estaba dispuesta a permanecer en el set todo el día sin dormir y beber.

— En la película 'Anna' actúan estrellas como Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy. ¿Con quién le gustó más trabajar?

¡No puedo decidir! Cuando pienso en ellos, sus imágenes en mi cabeza están rodeadas de corazones. Bueno, si tengo que elegir, será, la primera persona con quien trabajé en este proyecto. Recuerdo que por la mañana grabamos una escena íntima con Evans y por la tarde, otra con Murphy.

Evans me ayudó mucho: me daba consejos sobre dónde abrazar, dónde poner la mano. Sus consejos me ayudaron a relajarme y me aseguré de que no había nada que temer. En algún momento nos echamos a reír a carcajadas y Besson tuvo que pedir que paráramos. En pocas palabras, ¡era muy divertido! Eso dio inicio a un rodaje durante el que nadie reñía ni hacía alboroto: todos estaban muy unidos.

— Usted interpreta el papel de una asesina peligrosa. ¿Tiene algo en común con su personaje?

Bueno, Anna consigue todo lo que quiere. Es una chica muy dedicada. Espero que yo también tenga esta característica, ayuda mucho en la vida. Y la paciencia también.

— ¿Su personaje le dio alguna lección?

Matar a la gente está mal (se ríe).

— Por supuesto. Este es su primer papel serio en una película. ¿Ya ha aprendido algo importante que le servirá para tener éxito en el futuro?

Cuando actúas, debes seguir siendo tú mismo, sacar las emociones necesarias de fuentes diferentes, absorberlos, pero no dejarlos dentro. En caso contrario te puedes destruir totalmente a ti mismo. Cuando Besson me preparaba, a veces asistía a mis cursos de actuación y decía: 'Sasha, es importante saber mostrar tus emociones, pero es incluso mejor si las sabes cerrar'.

— ¿Se inspiró en algo durante la preparación para el rodaje?

Me parece que vi de nuevo todas las películas sobre espías, pero después me di cuenta de que eso no tenía sentido... Porque Luc descubrió esta trampa y una vez preguntó por qué hacemos la película 'Salt' (se ríe). Por lo tanto, en realidad, eso no ayudó mucho.

— ¿Entonces, no vale la pena buscar inspiración en otras películas del género?

Es que siempre hay que tener en cuenta que tú eres otra actriz, el director y la historia también son otros. Pero de todos modos recurrir a los filmes populares de este género me dio confianza, ya que entendí que yo también puedo hacer lo que hacen estas actrices. Así que ver unas películas de acción mejoró mi autoevaluación.

— En último lugar: ¿hay un papel concreto que a usted le encantaría interpretar?

Interpretaría algo semejante al papel de Charlize Theron en la película 'Monster'. Es una mujer tan bella y se transformó tanto para el filme es algo increíble. Pero mi heroína favorita es Julia Lambert de la novela 'Teatro' de Somerset Maugham. Me gustaría interpretar este papel, pero hay que crecer —en todos lo sentidos— hasta poder hacerlo de manera digna.