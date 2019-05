Ángel Gutiérrez, 'El Ruso'

"No han hablado conmigo todos estos años, e incluso ahora no me llaman Ángel Gutiérrez, sino el ruso, con desprecio, pero no entienden que para mí es un honor: primero, porque soy ruso, quiero a Rusia, y además porque ya hay El Greco, y así también hay El Ruso", dijo entre risas en una entrevista a Sputnik.

Gutiérrez señaló que cuando volvió a la patria le "odiaban los franquistas, porque era un tipo sospechoso de la Unión Soviética, y también la izquierda comunista, o sea pseudoizquierda, porque no sabía nada".

Admitió que se identificaba como izquierdista comunista: "era un komsomol, creía que constituiríamos un nuevo mundo y lucharíamos por ello, igual que todos nosotros en los sesenta".

"Para la izquierda española siempre era un extraño. Y cuando hice el Tío Vania, fue un escándalo", contó, al referirse a una serie de televisión que creó en el Estudio 1, tras lo cual le "quitaron el derecho a entrar" en el mundo del cine.

El dramaturgo evocó que cuando empezó a estudiar en el Instituto Ruso de Artes Teatrales (Gitis) tenía un sueño de hacer dos películas: una sobre Don Quijote, y una sobre "la odisea de los niños españoles en la Unión Soviética".

Aunque "no llegué a escribir" el guion sobre Don Quijote, "escribí un guion titulado 'A la mar fui por naranjas', en alusión a la canción popular que cantaba de niño", dijo.

Afirmó que ese guion fue valorado altamente por los directores soviéticos Serguéi Guerásimov y Andréi Tarkovski.

Reveló que el episodio sobre los españoles en la película de Tarkovski 'El espejo' fue parte del guion para 'A la mar fui por naranjas', que Gutiérrez "regaló" a su amigo.

Sin embargo, en la URSS no le permitieron filmar 'A la mar fui por naranjas', igual que luego en España.

"Envié el guión de 'A la mar fui por naranjas' a Pilar Miró, la entonces directora de la televisión española, y le propuse una solicitud, pero me dejó sin respuesta alguna", constató.

En opinión del dramaturgo, el motivo de ese rechazo fue "la envidia".

"Solo el público me adora y me quiere, pero el mundo profesional, el cine y la televisión... Después del Tío Vania jamás me aceptaron en la televisión", indicó.

Agregó que aunque la mayoría de los cineastas no le reconocieron, el quien sí fue su amigo fue Luis Buñuel, "un director talentoso" y "una persona real".

"Siempre era mi amigo y no temía de que yo fuera de la Unión Soviética, incluso me ayudaba", subrayó.