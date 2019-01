Acusan al líder del sindicato petrolero de robo de combustible en México

"En una denuncia de hechos entregada a la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana señalamos a Romero Deschamps por involucrar al sindicato en el robo de combustible", dijo la también candidata a secretaria general del sindicato petrolero por la planilla que presenta el MNTP, que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Romero Deschamps "orquestaba el robo de combustible, y cobraba derecho de piso [extorsiones] a los dueños de gasolineras, y los obligaba a comprarle combustible robado", sustraído a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó la dirigente.

La "denuncia de hechos", de la cual entregó copia a Sputnik, recoge una serie de presuntos delitos como "corrupción, secuestros y golpizas" de adversarios, que habría ordenado el veterano líder del sindicato, que aglutina a unos 120.000 trabajadores petroleros.

Durante los 25 años al frente ese poderoso sindicato, Romero Deschamps también ha sido tres veces diputado y dos veces senador, por el exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Días antes de la toma de posesión de López Obrador, la dirigencia del movimiento petrolero que lo apoya, entregó al actual titular de la cartera federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la denuncia de una serie de presuntos delitos, que además incluyen "desvío de fondos del sindicato a campañas del PRI y secuestro de líderes de la resistencia, con amenazas a nuestra integridad", dijo Lula.

"En estos momentos tengo amenazas, mediante llamadas anónimas recibidas la semana pasada", y ha sido conminada a "pedir perdón por haber estado en la resistencia, con amenaza de que me va a eliminar", aseguró la dirigente que luchó durante décadas en las filas opositoras.

Deschamps niega rotundamente todas las acusaciones y acudió ante un juez federal a solicitar un amparo, contra cualquier orden judicial que lo cite a comparecer ante la justicia y solicitó tener acceso a cualquier investigación en su contra que haya sido presentada.

Un movimiento pacífico

El movimiento petrolero que apoya al mandatario, surgió al calor de la campaña electoral de López Obrador.

"Desde antes del 1 de julio, hemos estado en todos los territorios que apoyan a nuestro presidente dando el respaldo desde antes de las elecciones del 1 de julio" de 2018, dijo Lula.

El MNTP se define como "un movimiento pacífico organizado, que la lucha por democracia sindical, con activistas que han protagonizado batallas durante los últimos 40 años, con presencia estructurada en las 36 secciones del sindicato en todo el país".

En efecto, Lula hizo su primera huelga de hambre en 1989, durante el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, "como forma de resistencia democrática", cuando fueron despedidos 2.000 dirigentes sindicales disidentes del sindicalismo oficialista del PRI.

La experimentada dirigente afirma que "nuestro compañero presidente ha sido muy respetuoso de la autonomía sindical, guardando una sana distancia, que no existió entre el sindicalismo y el partido de gobierno en la era del PRI".

Los petroleros del nuevo oficialismo denuncian como "fraudulentas" las elecciones sindicales celebradas en octubre pasado, para reelegir a Romero Deschamps al cargo que ocupa desde 1993.

"Impugnamos sus irregularidades, por represión y violación a estatutos que cometieron durante las elecciones", que hasta la fecha no ha sido certificadas ante la secretaría del Trabajo del nuevo Gobierno.

De esta forma, el mandato de Romero Deschamps habría vencido el 31 de diciembre de 2018 y sus adversarios pugnan por nuevos comicios sindicales.

"Se tiene que convocar a nuevas elecciones, en sesión ordinaria, después que se apruebe una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en los primeros días de febrero", explicó Lula.

Si aprueba esa reforma el Congreso federal, donde tiene mayoría el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), se modificarían los estatutos del sindicato para establecer el "voto universal, directo y secreto", adelantó.

López Obrador afirma que no protegerá a ningún líder sindical, pero que revisará si hay denuncias en contra de Romero Deschamps, sin intervenir en las pugnas sindicales internas.

"No protegemos sindicatos, no protegemos dirigentes, el Gobierno no tienen líderes sindicales preferidos (…); pero si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales, siguen su curso", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el 20 de enero tras una explosión en un ducto, en una toma de combustible clandestina, en la que murieron al menos 91 personas y decenas resultadas heridas.

El presidente estima que Romero Deschamps lleva en ese cargo décadas, "pero eso no significa que nos vamos a meter a la vida interna de un sindicato, vamos a ser respetuosos; pero al mismo tiempo no vamos darle impunidad a nadie".