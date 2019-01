Un colombiano con Rusia en su espalda: "Quería abarcar todo el país"

De regreso a casa, Bryan no dudó en hacerse un enorme tatuaje en la espalda con el contorno de Rusia, su bandera, escudo y las regiones que logró visitar durante la mayor fiesta deportiva del mundo.

Sputnik tuvo la oportunidad de conversar con el colombiano, quien compartió cómo fue la experiencia.

Bryan Badillo, hincha colombiano después del Mundial de Rusia 2018 © Foto : Bryan Badillo

—Rusia es el país más grande del mundo y tu tatuaje no es de los más chiquitos. ¿A qué se debe ese dibujo tan original y tan grande?

— Quería abarcar toda Rusia, las cuatro ciudades en las que estuve, pero también la bandera y el águila bicéfala.

Es una tradición personal. Fui al Mundial anterior, el de 2014, y me hice uno similar con el mapa de Brasil. Ambos mundiales han marcado mi vida y decidí hacerme los tatuajes en honor a los buenos momentos y los recuerdos que pasé en esos países.

—Has visitado varias ciudades rusas. ¿Cuáles recomendarías a tus amigos?

— Si tuviera que hacer un 'top', diría que Samara, Moscú, Kazán y Saransk. Me gustaron mucho sus monumentos, la cultura que reflejan. Son ciudades muy hermosas.

Comparando con Brasil, diría que esta experiencia tuvo mayor repercusión porque yo vivo en Colombia, un país latinoamericano, y Brasil es muy similar. Sin embargo, cuando fui a Rusia, para mí todo era completamente diferente.

Pero sobre todo me encantó la amabilidad de la gente. Tenía unas expectativas de que la gente iba a ser fría y seca, pero fue totalmente diferente. Todos fueron muy amables conmigo, incluso cuando les preguntaba alguna dirección en la calle.

Me fui con muchos recuerdos, muchas experiencias, sobre la amabilidad del pueblo ruso, pero también de los partidos.

—Trabajas como chef en Colombia. Desde el punto de vista profesional, ¿qué podrías destacar de la cocina rusa?

— Bueno, en Latinoamérica conocemos la famosa ensaladilla rusa y en Rusia conocí aún más. Siempre estoy abierto a probar nuevos sabores, pero lo que más me sorprendió es que en Rusia los mismos productos saben diferente. Por ejemplo, la papa ahí es más dulce, el cilantro sabe diferente. Cociné en Rusia y las cosas no me sabían igual. Hacía la misma preparación, pero el sabor era diferente.

De la comida rusa me gustó mucho el borsch, que es la sopa de remolacha con carne.

— Quisiera volver porque con los partidos y los viajes sentí que me faltó mucho por conocer. Me gustaría mucho ir a San Petersburgo, por ejemplo.

—¿Quisieras volver en algún momento a Rusia?

