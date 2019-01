Los teléfonos celulares, "el mecanismo de vigilancia más distribuido en el mundo"

"El teléfono móvil es probablemente el mecanismo de vigilancia, control y monitoreo de personas más distribuido en la historia mundo, y más encima pagamos por ellos", afirmó la abogada, quien participa de la realizando la octava versión de la cumbre Congreso Futuro, que se realiza en Chile desde el pasado 14 de enero.

Más de 100 expositores de todo el mundo realizarán charlas durante esta semana abordando temas de toda índole, como innovación, robótica, medicina, urbanismo, minería, inteligencia artificial, big data, entre muchas otras cosas, en el que es considerado uno de los eventos científicos más importante en Latinoamérica

Ávila comenzó hace poco a dirigir la fundación Ciudadanía Inteligente, que tiene por objetivo defender los derechos del ciudadano, y fue convocada al Congreso Futuro para abordar el tema de los derechos digitales.

La abogada dijo en conversación con esta agencia que los teléfonos celulares son uno de los mayores peligros para la privacidad de las personas, asegurando que "gastamos tiempo, dijeron y trabajo de manera voluntaria para alimentar nuestros teléfonos de información, de datos, y mi objetivo es que la gente se cuestione ¿qué está recibiendo a cambio de esto?".

También: Tenemos veredicto: este es el celular más seguro del mundo

Ávila sostuvo que el respeto y la regulación en tema de derechos digitales en Latinoamérica son débiles, y manifestó su sorpresa por el avance que ha tenido la tecnología de vigilancia biométrica, sistema de cámaras que identifica a una persona automáticamente a través de sus rasgos faciales.

"En México se instaló este sistema supuestamente para reducir la delincuencia y para atrapar narcos, pero se comprobó que está siendo utilizada para buscar activistas, abogados y defensores de derechos humanos, al igual que en Colombia", afirmó.

También, añadió que "en Chile se comenzó a utilizar el control biométrico en los centros comerciales, y yo no sé cómo esto sucede en una democracia sin que se arme ningún quilombo [alboroto] al respecto".

"En Brasil, nosotros luchamos para que durante el mundial de Fútbol no se instalaran estos sistemas de vigilancia, que supuestamente servirían para evitar ataques terroristas, pero hoy este sistema lo va a manejar el presidente Jair Bolsonaro, y no me quiero imaginar lo que va a pasar ahí", comentó.

La especialista envió un mensaje a la ciudadanía, afirmando que los derechos digitales se deben cuidar al igual que se cuida la salud.

"De la misma manera en que una plaga infecciosa se previene lavándose las manos, la manera de detener la infección de Sillicon Valley (sede de muchas de las más grandes compañías de tecnología en todo el mundo) es generar conciencia sobre nuestros derechos digitales", expresó.

Ávila es una abogada internacional con experiencia en derechos digitales, privacidad de datos y propiedad intelectual; participó en la defensa legal del periodista Julian Assange defendiendo su derecho de asilo y el derecho de Wikileaks a publicar, y es parte del Comité Asesor del Consejo de la Sociedad Civil para la Sociedad de la Información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Además: Estos son los principales peligros y amenazas a los que se expone el usuario de tecnologías digitales

Las actividades del Congreso Futuro se extenderán hasta el domingo 20 de enero, y se realizarán en Santiago y en algunas de las principales ciudades de Chile.