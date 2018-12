Llega a Rusia Daniel Boaventura, el cantante brasileño que conquistó México

Después de consagrarse como cantante y actor en su tierra natal y de volverse una estrella en México, Boaventura dará dos conciertos en la Casa Internacional de la Música de Moscú. Las presentaciones, que vendrán acompañadas de más de 60 músicos de la Orquesta Filarmónica de Rusia serán registradas y se convertirán en un DVD, el cuarto de la carrera de Daniel.

En vísperas de su gran estreno ante el público ruso, Boaventura habló en una entrevista exclusiva con Sputnik acerca de su relación con el país y las expectativas de sus conciertos. Contó, además, cómo se desarrolló su fuerte relación afectiva con México.

— ¿Cómo ha surgido la idea de grabar un DVD en Rusia? ¿Cuál es tu relación con este país?

He sido invitado a Moscú por la Orquesta Filarmónica de Rusia. Esta invitación me hizo muy feliz. Esto seguramente es el resultado del trabajo que hemos hecho, de mi entrada en el mercado internacional. Estoy seguro de que estos son los ecos de la manera tan positiva en que me recibió México.

Esta es la primera vez que vengo a Rusia. Me encanta el cine ruso, la cultura de este país de manera general me parece fantástica. Es increíble tener esta oportunidad de finalmente conocer Moscú, es una ciudad indescriptible. Hasta el propio metro es lindo. Ayer dimos un paseo rápido por el centro con el fin de grabar escenas para el DVD. Obviamente lo disfruté mucho. Estuvimos brevemente en la Plaza Roja, vimos el Kremlin, la Catedral de San Basilio. ¡Es impresionante!

— ¿Qué expectativas tenías antes de llegar a Rusia? ¿Se han convertido en realidad?

El pueblo ruso es muy hospitalario. Antes de venir, hablé un poco con un ruso que es amigo de un amigo mío. De ahí ya vi un ejemplo de cómo son los rusos. Él era una persona que acababa de conocer y fue muy amable, muy solícito, no ha escatimado esfuerzos en proporcionarme la información que necesitaba. No tenía por qué hacerlo, acababa de conocerme. Me sorprendió. Siempre he escuchado buenas cosas acerca de los rusos, en particular de su relación con los brasileños, pero desde que llegué aquí todo ha sido mejor de lo que me podía haber imaginado.

Estoy realmente feliz de estar aquí, este es un país de una fuerza impar, un país que resistió, un país que tiene una pujanza cultural que todavía no ha sido totalmente descubierta por el mundo occidental, un país de una belleza excepcional. Estoy verdaderamente muy feliz y a la vez orgulloso de estar aquí.

— ¿Y cómo crees que será actuar delante de un público foráneo que no habla tu idioma y seguramente es distinto al público brasileño? ¿Qué expectativas tienes y cómo planeas 'conquistar' al público ruso?

Es un misterio para mí, siento que 'navegaré por mares nunca antes navegados'. Me encanta la música clásica rusa. Siempre he escuchado a compositores como Chaikovski y Shostakóvich, por ejemplo, en mi infancia y adolescencia, gracias a mi padre. Tenía muchas ganas de ensayar con los músicos rusos y ayer tuvimos el primer ensayo. Ha sido todo lo que esperaba y más. Es impresionante no solo su afinación y precisión, sino también su receptividad. Si el público ruso es igual que ellos, si tienen este buen humor y estas buenas vibraciones, los conciertos serán increíbles.

— En tus conciertos sueles cantar en distintos idiomas: portugués, español, italiano… ¿Planeas cantar alguna canción en ruso en Moscú?

/ He intentado en vano aprender el idioma, hasta ahora solo logré aprender algunas palabras. Intentaré cantar una famosa canción rusa que se llama 'Ya liubliu tebia do slioz' ('Te quiero hasta las lágrimas'). Ayer la canté en el ensayo y planeo hacerlo en los conciertos. Me sentí bien cantando esta canción, creo que logré entender por qué les gusta tanto a los rusos. Es una canción viril, fuerte. Estudié canto lírico cuando era más joven. Al cantar esta melodía tuve la misma sensación que cuando daba clases con mi profesor, el gran tenor brasileño Benito Maresca. Este tema mezcla fuerza y romanticismo: quizás sea una característica rusa. Eso es algo que tiene que ver conmigo. Tenía muchas ganas de traer este nuevo elemento a mis conciertos y ahora tendré la oportunidad de hacerlo, gracias a 'Ya liubliu tebia do slioz'.

— ¿Cómo ha surgido la relación tan fuerte que tienes con México? ¿A qué crees que se debe tu fama en este país norteamericano?

A uno de los directores de Sony Music México le gustó mucho mi primer DVD y decidió lanzarlo por allá. Yo nunca había tenido ningún contacto con México hasta entonces. Y en menos de unos 30, 40 días, las ventas se dispararon hasta alcanzar cifras récord. Y fue así como se inició mi relación con México.

Estuve en México tres veces en 2015, mis conciertos siempre acabaron con el cartel colgado de 'No hay billetes'. El público mexicano siempre ha sido muy receptivo y caluroso, muy similar al brasileño: cantan juntos, se paran a bailar en medio del concierto. ¡Me enamoré de este país! Me parece que Brasil y México son muy parecidos. Desafortunadamente, no es tan valorado como se merece. El pueblo mexicano es muy caluroso y amable. Al llegar a Rusia sentí algo similar. Pese a que hace poco más de un día que he llegado a este país, en este corto período ya sentí que la gente es muy hospitalaria.

El resultado de mi relación con México ha sido fabuloso, ha desembocado incluso en la grabación de un concierto en vivo, que tuvo lugar el 6 de octubre de 2017. Lo más interesante es que eso pasó apenas algunas semanas después de los terremotos de México, cuyas consecuencias fueron terribles. No sabíamos cuál sería el resultado, la promoción del concierto ya estaba hecha. Muchos artistas mexicanos, con una fuerza comercial infinitamente superior a la mía, cancelaron sus conciertos. Yo decidí no hacerlo. Pese a que sería un concierto difícil, en aquel momento creí que podría llevar la felicidad a la gente y mostrarle al pueblo mexicano, que siempre me ha recibido tan bien y me ha hecho feliz, que yo estaba a su lado.

La respuesta fue increíble. Se agotaron las entradas, se vendieron más de 3.000 billetes. Creo que ha sido el trabajo más memorable de mi vida hasta ahora. Lo que se ve en mi DVD no ha sido ensayado, es decir, las canciones obviamente se ensayaron. Pero la reacción del público, el intercambio de emociones es algo que no se puede fingir. Por eso la grabación de este DVD fue tan especial y esto se vio reflejado en las ventas. Mi DVD 'En Vivo En México' ocupó el primer lugar en ventas durante más de cuatro meses en la categoría 'anglo' en el país. Hasta hoy no sé cómo agradecer el cariño del pueblo mexicano. Solamente durante este año, he estado en México cinco veces. Para el próximo año ya tenemos más conciertos programados por allá. Espero que me toque compartir el calendario de conciertos con Rusia.