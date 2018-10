¡Locos por Moscú! 7 viajeros rompen estereotipos sobre Rusia (fotos, vídeo)

"Se me han roto las barreras mentales que tenía de Rusia y de Moscú", asegura a Sputnik Paula Merchán Recalde, ecuatoriana y periodista, aunque ella se presenta como "contadora de historias". Los siete compañeros de aventuras se conocieron en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde cursan el máster.

Allí les fue asignada, por sorteo, Moscú como el destino para su trabajo final. Entre las candidatas también había ciudades de Escocia, Moldavia, Marruecos, Turquía y Finlandia. "Era la ciudad que más quería visitar. Me atraía muchísimo la cultura, tengo amigas rusas y me intrigaba muchísimo ir a ese sitio", explica Paola Georgina Pazcel, argentina y traductora de inglés. El grupo lo completan Guillermo, de Chile; Letizia, de Italia; y Alejandra, María Jesús y Natalia, de España.

En febrero comenzaron a cursar diferentes módulos en los que abordaron aspectos relacionados con antropología, sociología, escritura y producción de contenidos audiovisuales, entre otros. También crearon el blog Huella el mundo, donde comparten algunas de sus experiencias. Cinco meses más tarde, este grupo compuesto por tres periodistas, dos traductoras de inglés, una licenciada en turismo y una historiadora del arte preparó el equipaje para la aventura moscovita. Cámara de fotos, grabador y anotadores, accesorios indispensables.

Una ciudad, muchos estereotipos

Comunismo radical, violencia, alcoholismo, frialdad y falta de sentido del humor son algunos de los estereotipos más difundidos sobre los rusos, indican los entrevistados.

"La mitad del grupo nació en Suramérica y creció con una televisión donde los rusos eran los malos de las películas, los seres perversos. En las caricaturas, lo mismo. Crecimos con una imagen de rechazo a los rusos, entonces llegar a Moscú y encontrarnos con una buena experiencia ha sido lo más lindo que hemos descubierto en el año", señala Guillermo Adrianzen Barbagelata.

El resto del grupo coincide. "Pensaba que era una ciudad muy fría. Llegamos con mucha lluvia, pero luego la ciudad y la gente se fueron abriendo. Eso de que los rusos son fríos, distantes y que no sonríen… ¡Nos taparon la boca! Ese fue el mayor estereotipo que logramos romper", reconoce con entusiasmo Paula.

Ante la pregunta '¿cuál es la ciudad del amor?', lugares como París y Venecia encabezarían el ranking en el imaginario popular. Incluso para aquellos que jamás pisaron Europa porque eso es lo que dice cada reseña turística. Sin embargo, los entrevistados de Sputnik se animan a incluir a la capital rusa en este listado: "Caminábamos por las calles de Moscú y nos parecía la ciudad más romántica del mundo". ¿Por qué? Paola tiene una respuesta tan gráfica como contundente: "¡Parecía el arca de Noé! Todo el mundo caminaba en pareja, de la mano, besándose. Se demostraban cariño, estaba lleno de flores. Las rusas llevan consigo un ramo de flores como un accesorio más de su indumentaria. De un brazo cuelga su bolso y del otro, el ramo".

La argentina que reside desde hace más de tres años en Barcelona también resalta que le sorprendió la hospitalidad de los moscovitas: "Hubo varios entrevistados que nos dedicaron un día entero. ¡Un día entero a una persona que no conoces!".

Otras de las advertencias que habían recibido antes de su viaje estaba relacionada con la seguridad: "Cuidado con sacar la cámara en la calle, cuidado con las entrevistas. ¡Los pueden llevar presos!". Sin embargo, no terminaron tras las rejas, ni mucho menos. "Como periodista, viajera y como mujer, nunca he estado en una ciudad en la que me sintiera más segura", revela Paula que ha visitado decenas de ciudades en Latinoamérica, EEUU y Europa.

'Sem Moscú', el proyecto final

Casi al unísono, estos viajeros remarcan una y otra vez que no hacen "turismo". A diferencia de quienes recomiendan dónde alojarse, dónde comer por un precio económico y cómo llegar a los puntos turísticos, ellos prefieren "contar historias". Estos siete contadores de historias eligieron abordar siete perfiles de entrevistados para escribir los siete capítulos de la guía alternativa 'Sem Moscú'. Precisamente 'sem' es siete en ruso. El libro tiene 120 páginas y códigos QR para acceder a vídeos y fotos de Moscú. Periodismo, arte, medicina, deporte, música y comunidad homosexual son las temáticas por las que viajarán los lectores de este libro.

"Los entrevistados nos van contando cómo es su ciudad, nos llevan por los lugares que ellos visitan, por donde van día a día, sus lugares favoritos de Moscú", explica Paola. Entre los personajes elegidos hay cocineros, un tatuador, un médico, periodistas y una pareja de mujeres, entre otros.

"La gente que llega a Rusia de todas maneras va a conocer el Kremlin, la Plaza Roja, la catedral de San Basilio. Lo que nosotros queremos proponer es una alternativa de lugares, una mirada local y no tan turística en lo tradicional", detalla Guillermo. Este joven periodista chileno entrevistó a un tatuador y se comprometió tanto con la historia que terminó con una marca que llevará para siempre en su cuerpo. "Era muy agradable, me ofreció un tatuaje gratis con la condición de que sea algo ruso. Están muy orgullosos de su cultura, científicos, escritores. Finalmente acepté… me hice un cosmonauta en la espalda", revela.

En cada capítulo recomiendan siete lugares sugeridos por los entrevistados. En una de las páginas de la guía invitan a visitar el bar 32.05: "El bar del día que no existe: el día 32 del mes de mayo. ¿Por qué? En palabras de Konstantín, porque a los moscovitas les gusta lo complicado. Ubicado en el Jardín Hermitage, en el centro de Moscú, aquí no solo se bebe y se come de lo mejor, sino que es un punto donde los creativos de la ciudad se reúnen a conversar y divertirse".

'Sem Moscú' es el trabajo final de la maestría y en este momento se encuentra en la etapa de recaudación de fondos a través de una campaña de micromecenazgo. Con lo recaudado, buscan editar e imprimir la guía. Desde una contribución de cinco euros se puede leer una selección de capítulos, y a medida que crece el apoyo financiero se accede a un ejemplar de la guía empresa y se suman regalos como matrioskas y pósteres.

Estos contadores de historias sueñan con editar su libro y distribuirlo en librerías especializadas en viajes para que trascienda el ámbito universitario. "Hay gente que en todo el año tiene una sola semana de vacaciones, o de libertad en la que puede viajar. Entonces queremos proponerle una especie de ruta, de lugares recomendados que puedan conocer en siete días", comenta Paula.

Paola está convencida de que recomendar lugares es un acto de solidaridad y tiene un consejo para todos aquellos que estén pensando visitar la capital del país más grande del mundo: "Acérquense a un moscovita e intenten ver la ciudad de la mano de un local, no sigan la guía estereotipada. Van a vivir la ciudad de una manera completamente distinta".

Paula por su parte asegura: "Me he sentido completamente bienvenida a pesar de la barrera del idioma. Siento que los moscovitas tienen ganas de mostrar su país y de decir '¡Bienvenidos, somos gente buena!'".

