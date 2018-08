De ruinas a turismo: la otra cara de Siria que pocos conocemos

La sensación más placentera la tuve al salir del avión en Damasco y sentir ese olor característico, mezcla de perfumes árabes, humedad y jazmín; un olor que a algunos no les gusta, pero que para mí representa el olor a casa, olor que echaba de menos, olor que he querido percibir desde hace años.

Así comienza su historia Zhaklín, una joven de 26 años que tiene a Siria y Rusia como sus patrias, que volvió a Siria después de más de tres años y relató esta experiencia de alegría y tristezas para Sputnik.

Mi padre es sirio y mi madre es rusa, es por eso que he vivido la mayor parte de mi vida entre los dos países. En los años de escuela y en el instituto pasaba todas las vacaciones en Siria, al comenzar a trabajar en Moscú, ya no pude pasar tanto tiempo allí, comencé a visitar el país menos, después… llegó la guerra. Sin embargo, mis padres viven en Siria. Este año yo conseguí volver a mi país amado.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva Zhaklín

"¡No les dejo a salir ningún lado, no irán a Siria!"

La última vez estaba en Siria hace 3,5 años. Fue en el enero de 2014. Siendo sincera, puedo decir que ahora no tenía miedo de viajar, lo tenía decidido desde enero, lo que este año tengo que ir a Siria. Mi marido, Seva, que es ruso, tampoco se veía asustado por tal perspectiva porque a través de mi llega a saber muchas cosas sobre la situación en Siria. Leemos los medios árabes y no solo los medios, sino también las publicaciones en las redes de los vecinos sirios, de mis amigos.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva Zhaklín y Seva

© AP Photo / U.S. Navy La razón oculta por la cual Trump prepara un ataque contra Siria

Fue todo un drama cuando Trump habló del posible ataque de EEUU y toda la coalición contra Siria. Mi suegro, el padre de Seva, nos dijo: "¡No les dejo a salir ningún lado, comeré sus pasaportes, no irán a Siria!".Nos dio mucho trabajo convencer a los padres de mi marido que nuestro viaje será seguro, que mi padre no habría tomado responsabilidad por nosotros si de verdad hubiera sido peligroso, porque soy su hija, la única hija, porque me ama mucho.

En este sentido puedo decir que resultó más difícil convencer a los familiares y a la gente cercana. Los amigos y colegas de mi marido reaccionaron muy duro a nuestra idea de viajar a Siria, como si Seva hubiera ido a su último camino.

Sin embargo cumplimos con nuestro sueño y tomamos este verano el vuelo directo de Moscú a Damasco, para que vuelva a ver mi segunda patria.

Además: Siria pone sus defensas antiaéreas en alerta máxima

El camino a casa

Llegamos a Damasco, de allí fuimos a Latakia. Me gustaría enfocarme un poco en describir el camino. Claro que yo podría imaginar que los suburbios de Damasco y las afueras de la ciudad están destruidos, pero no esperaba lo que vi. Primero, vas en taxi desde el aeropuerto capitalino a la estación central de autobuses y todo parece estar bien: reconoces tu ciudad tan amada, las calles etc. Pero cuando te acercas más a la zona suburbana de Damasco, de repente ves unos barrios enteros borrados de faz de la Tierra. Siendo sincera, las primeras impresiones de estos paisajes fueron raras, difíciles de explicar.

Asunto relacuionado: Testimonios de los horrores de la guerra en Siria: "La ciudad de Al Raqa es una enorme fosa común"

Me soltaban las lágrimas porque recordaba bien el camino tal como era antes: las casas buenas de la gente rica. Ya después del viaje me dediqué de buscar las fotos antiguas de este lugar, les investigaba en un intento de resucitar estos recuerdos de la vida en paz.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Más de 320 sirios regresan a sus hogares en un día

Después el camino se cambia de una vez, cuando pasas a Homs y cruzas la zona donde termina el desierto y comienza el clima mediterráneo. Aquí las casas son completamente distintos, se nota que casi nada ha sido destruido. Incluso mi esposo se dio cuenta de que era el paisaje bien diferente de lo que vimos en el inicio de nuestro viaje, fue el paisaje que daba una fuerte sensación de calma.

Al ver cómo se cambió mi país me salían las lágrimas… fue un sentimiento confuso. Por un lado, son las lágrimas de tristeza que hace años se apoderó de nuestras almas, sin embargo, por otro lado, son las lágrimas de alegría, porque al menos allá, en Latakia y zona mediterranea ya se acobó todo, no hay más combates. Ten en cuenta que solo hace medio año mi madre me contaba que cuando estaban con mi padre en Damasco en un café, podían oírse bien las cananadas de armas, las batallas cuyo escenario fue el suburbio de la capital.

Tema relacionado: ¿Cuánto costó destruir Siria?

Ahora ya no es así, cuando pasas esta zona entiendes bien que ahora todo está tranquilo. Hay muchos controles de paso en el camino, donde revisan los documentos, no obstante estos controles provocan en ti la sensación de seguridad y no la de temor y pánico.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva La capilla de Santa María del Milagro. Se ubica en una aldea en el camino Latakia-Kassab. Según cuenta la leyenda, hace 100 años los vecinos de este pequeño pueblo se enfrentaron con el problema de la escasez de agua. Estuvieron mucho tiempo sin encontrar un lugar para el pozo de agua, la aldea entera casi había perdido la esperanza cuando una de las vecinas soñó con Santa María que le indicó el lugar para el pozo. Al día siguiente la mujer relató lo que había soñado y encontraron agua dulce en el lugar indicado. En agradecimiento a Santa María los vecinos construyeron una capilla en su honor.

La otra Siria

Ahora todo el mundo solo sabe sobre la Siria de guerra, pero existe también la otra Siria, la Siria que sigue viva. Así, por ejemplo, todos los hoteles de Latakia se encuentran reservados hasta el fin del verano, ahora es muy difícil encontrar algo para hospedarse, algún chalé, estas casitas que se ubican al lado del mar.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva La costa mediterránea de Siria.

Es curioso que antes de la guerra fuera la gente del golfo Pérsico que frecuentaba pasar las vacaciones aquí, ahora los fines de semana —de viernes al domingo— son los carros de Damasco, Alepo, Homs que invaden la ciudad para disfrutar el clima mediterráneo. Es una buena señal de que la gente vuelve a la vida normal, vuelve a disfrutarla. Sin embargo, la situación con el turismo está afectada por que ahora se ve todo mucho más caro para los sirios por culpa de inflación.

No obstante, creo, que los sirios son la gente imposible para ser vencida, la gente tiene una visión muy optimista respecto a la vida y la capacidad de crear algo bueno de nada. Puedes no tener dinero, sin embargo, siempre conseguirás encontrar la comida. Igual que la gente encuentra una manera de viajar.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva Ugarit fue una antigua ciudad portuaria. Además de tener gran importancia para toda la historia de Oriente Medio, está ciudad en el litoral de Siria ha perpetuado su nombre en la memoria de los hombres porque en esta población fue inventado uno de los utensilios más preciados de la civilización: el alfabeto. La importancia del ugarítico se debe a su relación con la Biblia, ya que muchos de los textos encontrados han ayudado a comprender mejor el Antiguo Testamento.

Fuimos a Latakia, Damasco, Baniyas, donde también hace 2 o 3 años tuvieron lugar los enfrentamientos. Pasamos por Tartus. Vimos los pasajes bonitos de las montañas en Kessab, que se ubica en la zona fronteriza con Turquía y que pasó los años del genocidio contra armenios —históricamente residen en esta ciudad— y fue casi demolida por Frente Al Nusra durante la guerra.

¿Cuándo quedará vencido el terrorismo en Siria? https://t.co/RByEXn12Fa — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 13, 2018

Fuimos también a otra ciudad en las montañas de donde se ve Idlib, donde ahora se encuentran los radicales y terroristas. Todo pareció tranquilo. Es decir, tú estás con tu familia, amigos en restaurante, no ves nada, no se escuchan los tiroteos. Sin embargo, mis familiares nos pidieron no asustarse si escuchamos algo de estilo, porque los terroristas están lejos solo se escuchan bien por buena acústica del lugar.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva La fortaleza de Saladino cerca de Latakia.

Disfrutamos también de las lindas playas cerca de Latakia, de los antiguos castillos, tal como por ejemplo la fortaleza de Saladino que está inscrita conjuntamente con el Crac de los Caballeros desde el año 2006 en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y refleja la parte de historia de Siria relacionada con las Cruzadas.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva El castillo de Margat, un fortín localizado cerca de Baniyas, a dos kilómetros de la costa mediterránea. Fue fortificado por primera vez en 1062 por los musulmanes y después sirvió como uno de los bastiones principales de los Caballeros Hospitalarios.

Siria sigue un país módico para los turistas, un taxi en Latakia cuesta 75 céntimos de EEUU, la comida es barata. Supongo que en 5 o 7 años, si se acaba la guerra, Siria será todo un paraíso para turistas rusos y no solo para ellos. Así, para Rusia Siria podría sustituir tales países que solíamos a escoger para pasar las vacaciones como Turquía y Egipto.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva La costa mediterránea de Siria.

Según lo sé yo, las empresas rusas han celebrado varios contratos para la construcción de hoteles en Siria. Todo se debe a que este país árabe dispone de las playas maravillosas, el patrimonio histórico y arquitectónico, la comida muy rica y la gente que de verdad ama a los rusos.

© Sputnik / Mihail Alaeddin "Es imposible restaurar todos los monumentos destruidos en Siria"

La comida es un tema para hablar. La echaba tanto de menos. Mi padre me compró empanadas hechas en un tandur —un horno con forma cilíndrica— especialmente para día de mi llegada. Eso fue lo con que soñé los últimos 3 años. A mi esposo le también encantó toda la comida, especialmente shawarma.

Como fue su primera vez en Siria esperaba ansiosamente su reacción. Y me alegro por encontrarle muy satisfecho de este viaje. Hubo un momento muy interesante, que le impresionó, cuando llegamos a un restaurante de Damasco a las 4 de la mañana y estaba llenísimo de la gente, las mujeres están solas, unas llevan pañuelo tradicional, otras no —una imagen buena de la situación de las mujeres en los países árabes—. Aquí las mujeres sí que salen solas, hasta a las 4 de la mañana, fuman shisha, disfrutan de buena charla y se sienten bien. La vida de verdad vuelve a las ciudades sirias y eso me alegra mucho.

Nos trataron muy bien en Siria, cuando la gente llegaba a conocer que somos de Rusia, nos decían "gracias a Rusia, sean bienvenidos aquí". A mi esposo muchas veces le tomaban por militar ruso y le agradecían aún más. Así es la gente en Siria.

Los otros sirios

La guerra cambia muchas cosas y en las personas también. ¿Se puede decir que el carácter de los sirios se ha cambiado por la guerra? Lo comparo con lo que vi hace 3,5 años, cuando llegué a Siria después de pasar 1.5 años sin verlo. Estaba muy triste y lloraba mucho porque en aquel entonces se notaba como estaba cambiándose la gente. Cómo la gente se hizo más cruel, suspicaz. Es que en general los sirios se caracterizan por ser muy amables, confiados, generosos. Jamás cerraban las puertas al salir de casa, dejaban los vehículos abiertos. Les encontré en mi penúltima visita muy diferente, muy sospechosos, principalmente con los extranjeros.

© Sputnik / Zhaklin Babayeva La fortaleza de Saladino cerca de Latakia, está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y refleja la parte de la historia de Siria relacionada con las Cruzadas.

© Sputnik / Fidaa Shahin Este artista sirio rinde homenaje a las víctimas del terrorismo con su arte (fotos, vídeo)

Ahora vuelvo a ver mi Siria de antes, una Siria con la gente que poco a poco vuelve a abrirse más. También los sirios se acostumbran con la guerra. Igual que yo. En lo que va de estos 7 años me hice inmune a las noticias sobre Siria. Primeros años lloraba sin consuelo, porque sentía que no estaba en el lugar donde debería estar, quería comprar pasajes para ir a Siria, para hacer algo, ayudar a mi país de un modo que de verdad no conocía.

Ahora no leo noticias, más me dedico en leer lo que escriben mis amigos, conocidos, los blogueros sirios, es decir, la gente que vive allá. Con los años, me endurecí, por lastima. Claro que me entristece toda la situación en mi país, que me duele muchísimo que no puedo hacer nada, quiero emplear todos mis esfuerzos para recuperar Siria, sin embargo lo encuentro todo sin histerias, me llegaron a mí la compresión y humildad de que lo malo pasa cada día y un día todo se acaba, Inshalla.

Los sirios que viven en el país en este aspecto son igual que yo. Hablamos con uno que vive en la casa que fue dañada por uno de los Tomahawk de Trump. Le pregunté cómo es, despertarse por la noche por que te bombardean. Me respondió que entendieron que todos están bien, la casa no se vio afectada mucho y volvieron a dormir. Lamentablemente o por suerte —no lo sé— en un momento dejas de ser muy sensible con estas cosas.

Más: Se producen enormes explosiones en Damasco

Hace 1.5 años entre la gente reinaba solo apatía de que la guerra jamás se terminará, y ahora nos falta liberar solo Idlib y todo estará bien. Yo con mi esposo estaba en Siria cuando se produjeron los atentados terroristas en Suwaida, se saldaron con más de 200 víctimas mortales, sin embargo, eso no consiguió doblar la voluntad del pueblo.

Vista de la ciudad de Baniyas. © Sputnik / Zhaklin Babayeva

Vista de la ciudad de Baniyas desde el castillo Margat. © Sputnik / Zhaklin Babayeva 1 / 2 © Sputnik / Zhaklin Babayeva Vista de la ciudad de Baniyas.

Entienden que van a pasar las cosas así, no obstante queda muy poco para que nuestra Siria sea libre de terrorismo y pueda volver a la vida normal. Le veo a mi pueblo muy animado por que comienzan a reconstruirse las ciudades, Alepo, Homs, los migrantes internos vuelven a sus casas y me alegro que mi pueblo vuelva a ser tal como siempre ha sido.