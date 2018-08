De revolucionaria a diosa: bailarina rusa conquista Ciudad de México

Anastasía tiene un poder extraordinario: el tiempo parece pasar más lento para adaptarse a todas las actividades que esta talentosa joven realiza. Además de pasar cientos de horas a la semana ensayando en las salas de teatro de Moscú, principalmente en el Teatro Musical Stanislavski y el Nemiróvich-Dánchenko, actúa en muchos espectáculos, dibuja, monta a caballo, participa en sesiones de foto y viaja por el mundo.

Публикация от Anastasia Limenko (@anastasia_limenko) 21 Авг 2018 в 3:07 PDT

La magia que la rodea es también parte de su encanto. Esta estrella del ballet cree que cada acontecimiento en la vida sucede por razón, cree que el universo nos escucha y cree que no hay que tener prisa y saber tomar el tiempo para disfrutar de la vida.

Desde el 21 de agosto, Anastasía se encuentra en Ciudad de México para participar entre el 25 y 26 de agosto en la Gala de Ballet Despertares. En exclusiva para Sputnik Mundo, esta joven rusa compartió sus planes y los secretos de su éxito.

¿Cómo ingresaste al mundo del ballet clásico? ¿Siempre soñaste con convertirte en una estrella?

Fue mi madre la que me llevó a la escuela de baile después de la gimnasia artística. Por primera vez vi un espectáculo de ballet a los 10 años de edad, fue la 'Bella durmiente' y, de verdad, no me pareció gran cosa. Dos años después, cuando estudiaba en la academia de ballet, tuvimos que montar la 'Bella durmiente' y el día del espectáculo me sacaron del escenario porque se desataron las cintas de mis zapatillas de ballet. ¡Entonces me enfadé tanto conmigo mismo! Fue la primera vez que sentí que yo podía hacer y lograr más. Los maestros se dieron cuenta que trabajaba duro y reconocieron que yo tenía bastante talento y capacidades para avanzar.

Публикация от Anastasia Limenko (@anastasia_limenko) 26 Апр 2018 в 2:30 PDT

¿Qué es más importante para tener éxito en el ballet: el talento innato o la perseverancia?

Como lo he dicho, a la bailarina la determina su carácter. Si al artista todo le sale muy fácil, hay riesgo de perder algo muy importante: la voluntad de hierro. Sin duda, da una gran satisfacción cuando tienes capacidades extraordinarias y no pierdes las ganas de trabajar, así nacen las estrellas como, por ejemplo, Svetlana Zajárova, la bailarina rusa más grande de nuestro tiempo. Sin embargo, hay bailarinas que trabajan tan duro que se convierten en estrellas sin tener cualidades especiales. A mí me costó empezar a trabajar, pero ahora soy como soy.

¿El carácter de la bailarina es algo universal o depende de la nacionalidad? Es decir, ¿el carácter de la bailarina rusa es distinto del de los demás?

Claro que es distinto. No obstante, cada bailadora debe poseer una personalidad propia. Copiar el estilo de alguien te llevará al fracaso inmediatamente porque te verás poco natural. En cuanto al carácter ruso, se ve en otros países, especialmente en los países asiáticos, como Corea del Sur, China o Camboya, allí las personas se vuelven locas cuando ven a las bailarinas rusas. Incluso los artistas extranjeros llegan a estudiar y a trabajar en Rusia.

Ahora llegaste a México para participar en el Festival de Ballet Despertares, organizado por el primer bailarín mexicano Isaac Hernández. Sé que te invitó él mismo. ¿Qué sentiste cuándo recibiste su invitación?

Me escribió en Instagram porque los artistas nos conocemos y comunicamos mucho por esta red social, donde se pueden ver fotos y vídeos de nuestros espectáculos y conciertos. Por supuesto, esta invitación me alegró muchísimo porque me abrió una oportunidad para crecer. En verano del año pasado viajé a Pekín y a Barcelona y esperaba tener también mucho trabajo este verano. Creo que al final el universo me escuchó.

Te puede interesar: La belleza celestial de las bailarinas rusas (fotos, vídeo)

Ahora que vas a interpretar a Jeanne de 'Llamas de París' y a Diana de 'Diana y Acteón'. ¿Qué papeles te gustan más?

Estos papeles reflejan al 100% mi carácter. Por mi aspecto siempre interpreto a princesas, pero quiero demostrar que puedo hacer otras cosas. Yo puedo interpretar la muerte de Giselle, la campesina pobre que muere engañada por su amante y también puedo interpretar a Kitri en 'Don Quijote', una española alegre y seductora. Siempre me dicen "¡no eres un cisne!"; sin embargo, después de México, iré a Barcelona a representar a Odile, el cisne negro.

Публикация от Anastasia Limenko (@anastasia_limenko) 17 Июн 2017 в 10:46 PDT

Pero el cisne negro es diferente del cisne blanco, que es más puro.

Es verdad, pero me gusta interpretar a mujeres fuertes. Jeanne de 'Llamas de París' es revolucionaria, Diana es la diosa de la caza.

Публикация от Anastasia Limenko (@anastasia_limenko) 16 Мар 2018 в 8:00 PDT

Hace poco las bailarinas mexicanas salieron a las calles de Ciudad de México y sorprendieron a los transeúntes de las calles capitalinas con inesperadas presentaciones cortas de ballet en los semáforos. ¿Cómo reaccionarían los rusos a un proyecto similar?

En primavera fui a San Petersburgo para participar en una sesión de fotos en la calle. Caminé por la ciudad vestida con un tutú y nadie me prestó atención, como si fuera algo habitual. Los rusos están muy acostumbrados a la cultura del ballet, creo que es por eso que no aplauden tan fuerte como los espectadores en otros países. Espero que el público en México sea más abierto.

Публикация от Anastasia Limenko (@anastasia_limenko) 29 Июн 2018 в 2:57 PDT

¿Has soñado alguna vez con viajar a América Latina?

En mi vida quiero visitar tantos países como sea posible. No puedo decir que tenga un interés particular por ir a Noruega o a México. Sin embargo, el mundo entero es precioso, por eso quiero estudiar idiomas, conocer culturas. Eso es lo que se llama riqueza.

¿Tienes algún plan para tus días en México?

Tengo una agenda muy apretada con muchos ensayos. Me temo que no podré ver mucho la ciudad, pero en cuanto tenga la oportunidad, saldré con gusto.

Публикация от Anastasia Limenko (@anastasia_limenko) 13 Июн 2018 в 9:34 PDT

Dices que quieres conocer el mundo. Pero ¿cómo es posible ver el mundo si en tus giras no tienes suficiente tiempo libre?

A veces lo tengo. Por ejemplo, una vez en Japón no tuve que ensayar tanto porque el ballet era muy conocido y esto me dio tiempo para ir de compras, ir al museo, hacer muchas fotos. En otro viaje a Camboya no logré visitar muchos lugares de interés, pero probé platos típicos, disfruté de la atmósfera, hablé con la gente y eso fue más importante. Al fin y al cabo, yo no trabajo para mí, yo trabajo para la gente. Hay que tomarse las cosas con menos seriedad y sin estrés. Voy a utilizar cada oportunidad de conocer la cultura mexicana.

En la Gala de Ballet Despertares vas a ser la única bailarina rusa, en otras palabras, serás la única bailarina que representará al ballet ruso.

Ahora que lo dices, ¡siento una gran responsabilidad! Es verdad, seré la única bailarina del teatro ruso, haré lo mejor que pueda.

*En el Festival Despertares también participará María Kochetkova, bailarina de origen ruso que trabaja en EEUU y en Noruega.