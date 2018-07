Tiene 17 años y se prepara para ser la primera humana en Marte (fotos)

Radio Sputnik habló con Carson sobre su pasión por Marte.

Sputnik: Alyssa, por favor, dinos, ¿qué es lo que más te fascina de Marte?

Cuando era joven, todo se basaba en la curiosidad y en no saber realmente qué había allí y, a medida que iba creciendo, solo quería aprender más y más acerca de eso y me enteré de cómo podía ir allí y contribuir a la misión.

Sputnik: Cuéntanos algo sobre tu entrenamiento. ¿Cuál ha sido su parte más memorable?

Toda mi formación, que ha sido a través de un grupo llamado Possum Academy; su misión realmente es estudiar las nubes en la atmósfera superior, de este modo están preparando a gente para viajar al espacio. He podido hacer cosas como entrenamiento de microgravedad, entrenamiento de supervivencia bajo el agua, entrenamiento de descompresión y mucho más.

Sputnik: Alyssa, ¿cómo te sientes acerca de ser parte de algo tan grande y sorprendente como ser una astronauta que se está preparando para viajar a Marte?

Creo que no podría imaginarme teniendo otro trabajo o estudiando otras cosas, por lo que para mí es súper emocionante y todo lo que hacemos es súper divertido, así que solo espero ver el futuro y poder hacer más.

Sputnik: ¿Cuáles son tus expectativas desde el momento en que pongas un pie en el planeta rojo?

Cuando lleguemos a Marte, tengo muchas ganas de establecer una base de operaciones y seguir experimentando. Estoy dispuesta a estudiar astrobiología y mi objetivo principal con la misión a Marte sería investigar el planeta… tratando de descubrir más sobre su historia y acerca de nuestro sistema solar en conjunto.

Sputnik: Alyssa, también eres uno de los siete embajadores que representan a Mars One, que tiene la misión de establecer asentamientos humanos en Marte. ¿Cómo imaginas una colonia humana en el planeta rojo?

Creo que una colonia humana en Marte sería una forma genial de comenzar todo el proceso de vivir en el planeta rojo. Imagínense tener que ponerse un traje espacial y un casco cada vez que quieran salir de su casa. Sería súper extraño, pero creo que eventualmente nos adaptaríamos.

Sputnik: ¿Cómo te sientes tú y tus padres respecto al hecho de que podrías viajar a Marte y no regresar nunca?

Obviamente, hay diferentes agencias con diferentes ideas sobre lo que quieren hacer con la misión a Marte. Hay compañías que están planeando una misión de regreso también.

Sputnik: ¿Seguirás trabajando como astronauta después de la misión a Marte?

Después de la misión a Marte probablemente no iría al espacio otra vez por la cantidad de densidad ósea y músculo que voy a perder mientras esté en el espacio, como consecuencia de que no usaría mis músculos tanto como los uso aquí en la Tierra.

Entonces, después de emprender una misión a Marte, que va a ser la misión más larga que hemos tenido como humanos en el espacio, no me gustaría correr el riesgo de ponerme en el espacio de nuevo y tener que volver a la Tierra. Entonces probablemente no iría al espacio nuevamente, pero continuaría la investigación que comencé aquí en la Tierra.

Sputnik: Alyssa, ¿cuáles son tus mejores esperanzas para futuras exploraciones más allá de Marte?

Espero que la misión a Marte sea el primer paso pequeño para poder explorar más el espacio. Con suerte, después de que esta generación vaya a Marte, habrá otra generación que alcance Júpiter y con suerte más allá.