Investigador ecuatoriano: los profesores de la Universidad de San Petersburgo son excelentes

— Joselito, ¿por qué ha elegido la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande (SPbPU)?

Para mí fue un proceso muy largo porque yo ya había terminado la universidad hace mucho tiempo atrás y estaba trabajando.

Así, tuve mucho tiempo para pensar dónde obtener el título de maestría. Fue un largo proceso elegir la mejor universidad del mundo para mí, escoger el mejor programa que cumpla con los requerimientos que yo quería.

No quería aprender un nuevo idioma por eso buscaba un programa en inglés. También quería que tuviera un buen nivel de calidad y a la vez tener la oportunidad de experimentar una nueva cultura. Para mí era interesante el tener un ambiente diferente. Así que basado en todas estas cosas y en el proceso, el SPbPU me ofrecía la mejor opción y decidí escogerla por eso.

Francamente hablando, tenía otras opciones en Alemania, Finlandia e incluso en otras ciudades de Rusia. Estaban en el plan algunas Universidades en Moscú y Samara. Pero el SPbPU fue la mejor opción para mí.

Aquí, en el SPbPU hay muchos profesores buenos. Realmente me gustan los profesores que explican las cosas difíciles desde conceptos básicos y luego entran más a fondo. Y también los profesores rusos, algo que siempre recordaré es que son los mejores en matemáticas y física. Son verdaderos profesionales y esto es bueno.

Son apasionados y tratan de ayudarte tanto como sea posible y realmente se preocupan por ti y tu aprendizaje. Te ofrecen un trato muy familiar como si fueras uno de sus hijos.

— ¿Cuánto tiempo se preparó para ingresar en la SPBPU?

Como lo mencioné, yo trabajé durante casi 5 años y todo ese tiempo tenía el sueño de obtener un título de maestría. Debido a diferentes circunstancias, hace un tiempo atrás empecé a cumplir este sueño. Empecé a escoger opciones y me tomó alrededor de un año elegir la mejor de ellas para mí. Y cuando finalmente la escogí, me tomó entre 3 y 4 meses finalizar el proceso de aplicación a la SPbPU.

— ¿Cómo ha encontrado la información sobre los programas educativos en la SPBPU?

Antes de revisar el sitio web de la propia universidad, busqué información en la página de la QS, que tiene todos los 'rankings' internacionales de las universidades, ya que para mí era muy importante la posición de la universidad. Así escogí todos los centros que ofrecían áreas de estudio que me interesaban. Algunas eran muy costosas, otras no ofrecían programas en el idioma que necesitaba y después de todo el proceso empecé a contactar a las universidades.

Muy pronto me di cuenta que las universidades estaban interconectadas entre ellas. Tienen muchos convenios interinstitucionales y muchas de esas universidades tenían a la SPbPU como una universidad asociada. Fue un proceso de búsqueda muy largo, pero cuando finalmente tomé la decisión, no fue difícil encontrar información sobre la SPbPU. Inicialmente, en la página de la QS hay mucha información y luego cuando contacté a la universidad y leí su sitio web, todo estuvo claro. Escribí al departamento de admisiones (los contactos están en el sitio web) y me respondieron ofreciéndome mucha información.

— ¿Podría dar alguna recomendación para quienes quisieran acceder a la educación universitaria en Rusia?

Lo primero es la cultura, es muy autóctona y por ende diferente, así que deberían estar abiertos a vivirla y respetarla. Segundo, si deciden venir a Rusia, es mejor aprender el idioma ruso. Es muy importante para adentrarse en su cultura. Si realmente quieres conocer más sobre la ciudad y su gente, todo lo que necesitan es hablar ruso. Por eso, si deciden venir, recomiendo al menos aprender lo básico del idioma, el resto la universidad les sabrá guiar y ayudar en lo que necesiten.

— ¿Ha tenido algunos temores ante su llegada a Rusia?

Yo pienso que no. Tal vez porque siempre he sido una persona muy abierta, además antes ya había viajado y experimentado que mucho de lo que se dice en televisión a veces no es verdad.

Ahora muchas personas me preguntan si esos rumores sobre Rusia son verdad. Les respondo que desde el primer día que llegué la gente ha sido muy amable.

Era de noche cuando llegué a la universidad y estaba perdido en el aeropuerto, pregunté a varias personas y prácticamente me trajeron a la universidad. Siempre tengo ese recuerdo, fue una buena primera impresión. El usar el metro, el cual no tenemos en mi país, fue también un reto el primer día y la gente me ayudó mucho. Por eso me llevé las mejores impresiones de los rusos.

— ¿Podría dar alguna recomendación a los estudiantes de Ecuador que quieran aplicar a universidades rusas?

Bueno, algo recomendable si desean estudiar en Rusia es que traten de aplicar a los programas internacionales de maestrías y participar en los programas de intercambios estudiantiles con otras universidades. Y para ello, planeen desde un principio, pregunten los diferentes requisitos y documentos ya que cada institución tiene su propio requerimiento; por ejemplo algunas piden diferentes exámenes o pruebas con distintos puntajes como el IELTS o TOEFL.

​A los que quieran ingresar en la SPbPU les recomiendo visitar el sitio web de la universidad http://english.spbstu.ru/. En el apartado 'Educación' hay un enlace para la 'Presentación de documentación'. Allí hay información más detallada sobre el ingreso para los estudiantes extranjeros.

— ¿Qué problemas se ha enfrentado desde su llegada a Rusia?

Yo llegué en agosto, lo cual fue bueno ya que luego me di cuenta que una de las cosas más difíciles al inicio es el clima. Lo que fue difícil para mí fue mi primer diciembre, ya que fue mi primer —20 grados y no tenía la ropa adecuada, ya que jamás imaginé algo tan frío. Ese día, salí corriendo directo al almacén a comprar ropa adecuada.

En San Petersburgo es realmente fácil conocer gente y socializar porque hay muchos eventos culturales, muchos estudiantes internacionales, o simplemente asistir a teatros o museos donde se va a encontrar muchas cosas interesantes.

Aquí visito tan lugares como sea posible y ahora conozco muy bien la ciudad. Compré una bicicleta y paseo bastante conociendo pequeños lugares que ni siquiera la gente local conoce.

— ¿Pudiera relatar algún incidente curioso ocurrido en Rusia?

Una vez me perdí en Sochi. Estaba con un amigo de la India en Sochi y decidimos visitar Adler, la ciudad olímpica; fue muy bonito y estábamos realmente disfrutándolo. Luego fui a preguntar sobre horarios de los buses y nadie hablaba inglés así que intenté entender ruso y perdimos el último bus de regreso desde Adler a Sochi donde estábamos hospedados. Era ya muy oscuro y tarde y tuvimos que caminar mucho.

Sochi tiene muchas montañas y estaba muy oscuro por lo que nos sentíamos perdidos en alguna parte del planeta en medio de la nada. Mi amigo estaba muy desesperado y nos reíamos mucho, pero a la vez estábamos preocupados; solo decidimos seguir caminando hasta que un carro de policía nos detuvo y nos preguntaron por qué estábamos allí a esa hora y les dimos a entender que estábamos perdidos. No hablaban inglés pero nos ayudaron a llegar a otra estación donde tomamos el bus de regreso a Sochi. Un final feliz del cual ahora nos reímos.

— ¿Tiene previsto asistir al Mundial?

Yo juego futbol aquí con amigo y también pertenezco a diferentes clubs de ciclismo en San Petersburgo. Por su puesto me gustaría asistir a los encuentros del Mundial. Estoy pensando en viajar a Ekaterimburgo o Moscú, pero primero necesito defender mi tesis. De todas maneras habrá mucha celebración en cada estadio así que intentaré asistir y disfrutar al máximo.

Fotos: Los viajeros te recomiendan: las mejores ciudades de Rusia