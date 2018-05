¿Cuál es el secreto del éxito? El genio del violín, Ara Malikian, comparte su filosofía con Sputnik

Malikian conoce muy bien la cultura rusa y ya es la tercera vez que viene a Rusia.

"Moscú es una ciudad apasionante. (…) Mis grandes ídolos violinistas casi todos son rusos. La mejor escuela tradicional de violín está en Rusia. Obviamente, conozco muy bien la cultura, la música, los artistas. Y me queda por conocer aún más en profundidad todo este maravilloso país", señaló el músico en una entrevista a la agencia.

Las actuaciones del músico las califican de genial locura y absoluta libertad. El concierto que trae a la capital rusa reúne tanto composiciones propias, como clásicas de compositores como Bach, Mozart, Paganini, así como música de artistas contemporáneos como Radiohead, Led Zeppelin, David Bowie y Jimmy Hendrix.

Con esta combinación inusual, Malikian busca contar la historia de su violín que, según el artista, no es nada valioso en términos económicos, pero sí es muy importante para su familia, porque el instrumento le salvó la vida a su abuelo. Por esa razón su padre insistió en que Ara aprendiera a tocarlo.

© Sputnik / Evgeny Odinokov El mítico violín de Ara Malikian que le salvó la vida a su abuelo que sobrevivió en 1915 al genocidio armenio al fingir que era músico de un grupo y se fue al Líbano, donde nació el músico

"Mi padre era un fanático del violín y me obligó a tocarlo prácticamente desde que nací. Cuando tenía 7 u 8 años quería jugar con otros niños pero me lo prohibía y me encerraba en una habitación para que practicara horas y horas. Me acuerdo mucho de una vez estar tocando con lágrimas porque no quería más. Pero hoy le estoy eternamente agradecido porque me hace muy feliz ser violinista".

Sin embargo, el músico, y también padre de un niño de 4 años, opina que no es sano para los menores.

"Los niños están hechos para jugar. He intentado que toque el violín y me lo ha tirado a la cabeza. (…) La enseñanza tiene que ser un juego para los niños. Aprender a tocar el violín con los amigos y compañeros siempre es más divertido que solo en una habitación con un profesor. Y hacerlo perfecto es secundario, lo importante es que el niño se divierta".

El violinista dio su primer concierto importante con tan solo 12 años.

"Probablemente era el único violinista en el Líbano entonces. Gracias a ese concierto me enamoré no solo del violín sino también del escenario".

© Sputnik / Evgeny Odinokov Ara Malikian, violinista libanés español, durante la entrevista con Sputnik

Para Malikian, el éxito no tiene ningún secreto, pero sí que requiere mucho trabajo, no importa si se trata del violín u otro instrumento o incluso otro campo de la vida. Pero al mismo tiempo, reconoce que el éxito es muy frágil que un día uno lo tiene y al siguiente lo puede perder.

"Es muy importante el amor, que estés enamorado de lo que estás haciendo. Es importante utilizar tu personalidad, tienes que inspirarte en otros, tomar ejemplo, pero no intentar imitar a nadie. Es importante que busques tu voz, tu personalidad y tu propia manera de entregar tu arte al público".

Ara Malikian trabajó también con varios cineastas para los que compuso las bandas sonoras de sus películas, ente ellos, Pedro Almodóvar en sus famosos filmes 'Hable con ella' y 'La mala educación'. No obstante, a pesar de ser una experiencia divertida, el músico asegura que prefiere el escenario al trabajo en el estudio.

"Me gusta estar en el escenario, sentir al público, esa interacción que hay entre el público y el escenario. Es lo que más me gusta".

Malikian nunca ha perdido su vínculo con Armenia, pero de momento no tiene previsto ningún concierto en el país natal de su abuelo. En cuanto a la situación política en Armenia, el artista considera importante que el pueblo se pronuncie y que se escuche su voz.

"Los cambios se hacen a través del pueblo y no a través de los despachos", señaló.

Nacido en el Líbano, Malikian vivió también en Alemania, Inglaterra, China, pero encontró su casa en Madrid, España.

"Me gustó la vida cotidiana de este país. Y me recordó mucho a la época en la que viví en el Líbano, una vida más mediterránea. Ya llevo más de 20 años en España y me siento muy feliz. Pero me siento en casa por todas partes. Hoy estoy en Moscú y me puedo imaginar perfectamente viviendo aquí. Mientras ame lo que hago y me lleve bien con la gente, podría vivir en cualquier sitio".

El violinista defiende y lucha por la ausencia de fronteras en general y en particular en lo que se refiere a Cataluña y España.

"Yo creo en las culturas. Obviamente Cataluña tiene una cultura diferente a la española. Pero yo no creo en la necesidad de tener un país separado. La separación tiene que ser por su cultura y no por las fronteras".

En cuanto al país donde nació, el Líbano, a Malikian le parece que la situación allí es muy esperanzadora.

"Este país está viviendo una época delicada, está en una época de paz, pero de una paz muy frágil. El país ha sufrido muchísimo durante la guerra civil, algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora en Siria. Hay que cuidar esta paz para que siga y se mantenga la armonía entre varias etnias y religiones".

Mientras tanto, el músico no piensa parar de viajar y ya está preparando una nueva gira con un nuevo programa que comenzará en diciembre de este año y seguir impresionando a los amantes de la buena música con su talento y excéntrica e irrepetible personalidad.