Sicilia y Nápoles, en contra de la presencia de fuerzas nucleares de EEUU en su territorio

Las naves que espían el territorio sirio parten del aeródromo de Sigonella. Sus acciones están ocultas bajo un manto de secretismo, pero en el contexto sirio se hace evidente que tanto el aeródromo de Sigonella como la Instalación Naval de Transmisiones de Radio (NRTF) en Niscemi tienen una importancia estratégica para las operaciones de EEUU.

Al otro lado del mar Tirreno, la reciente visita de un submarino nuclear estadounidense a Nápoles provocó el descontento tanto de sus residentes como del Ayuntamiento local. El alcalde de la ciudad, Luigi de Magistris, envió una carta abierta al comandante de la Capitanía del Puerto napolitano, Arturo Faraone, en la que expresaba su indignación por lo sucedido:

"El 20 de marzo, el submarino nuclear estadounidense USS John Warner atracó en el puerto de nuestra ciudad. En este sentido, me gustaría destacar que en mi iniciativa del 23 de septiembre de 2015, las autoridades de la ciudad adoptaron la resolución número 609, que declara el puerto de Nápoles como zona libre de armas nucleares", escribe de Magistris.

Sin embargo, Nápoles no es la única región italiana que no desea albergar en su territorio fuerzas nucleares. Sobre este tema y sobre la implicación de las bases de EEUU en Sicilia en el conflicto sirio, Sputnik ha conversado con el secretario del movimiento político Siciliani Liberi, Ciro Lomonte.

— La base aérea de Sigonella y la instalación de telecomunicaciones de Niscemi juegan un importante papel en el conflicto sirio. ¿Cómo ve esta situación y qué es lo que opinan los sicilianos?

— Desde un punto de vista geopolítico, los sicilianos están un poco divididos, en realidad porque no son libres en las decisiones que Roma a menudo toma en contra de la propia Sicilia. En este momento nos encontramos frente un escenario internacional profundamente evolucionado. Antes había dos bloques alrededor de dos superpotencias, ahora la situación ha cambiado, pero EEUU sigue manejando el mundo a su antojo y, en el caso específico de Sicilia, se comporta como si fuera el gendarme mundial con la tarea de resolver los conflictos locales. Eso no es bueno para los sicilianos, no tiene sentido en 2018.

Por otro lado, a Rusia la perciben en Sicilia como un baluarte de la soberanía de muchas naciones que, de lo contrario, serían aplastadas por la invasión de la globalización que masacra la identidad local. Además, algunas bases estadounidenses, como la NRTF —a modo de ejemplo—, representan un peligro para la salud de los sicilianos.

— EEUU utiliza Sicilia para sus fines militares, de hecho, fue arrastrada a la guerra en Siria, una guerra en la que los sicilianos no tienen nada que ver, ¿cierto?

— Exactamente. Hoy he firmado una petición apoyada por muchos italianos para que esté prohibido alojar bases militares con armamento nuclear en territorio italiano, que la OTAN y EEUU utilizan como les place. Todo esto puede arrastrarnos involuntariamente a un conflicto nuclear. Por los acontecimientos que estamos viviendo, el presidente [de la Administración] regional debería sentarse ante el Consejo de Ministros italiano para expresar la insatisfacción de los sicilianos. Sin nuestro consentimiento, estamos implicados en un conflicto internacional que podría tener consecuencias trágicas.

— El primer ministro italiano Paolo Gentiloni anunció que en el caso de Siria, Italia no es neutral, sino un aliado de EEUU. ¿Considera que el país debería reconsiderar esa posición en favor de sus propios intereses?

— Es una situación tragicómica. Gentiloni es el enésimo primer ministro que no ha sido elegido por el pueblo desde que la Unión Europea presionó para derrocar a Silvio Berlusconi. La UE requiere que tengamos Gobiernos que nos empujen hacia una esclavitud de la globalización y en particular hacia ciertos intereses estadounidenses.

Precisamente contra Rusia se impulsaron una serie de sanciones que golpearon a Italia. No podemos hablar de primeros ministros libres, estamos hablando de políticos que representan voluntades no relacionadas con la de Italia.

Tengo la esperanza de que las bases sean desmanteladas. Ya no es tolerable que estemos expuestos a esos peligros, no solo en Sicilia, sino también en otras regiones italianas.

Hace unos días participé en una conferencia en la que se habló de un mapa de más de 750 años encontrado en un monasterio alemán. Es el mapa de Ebstorf, que refleja el mundo tal y como se conocía entonces, en la época de [el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico] Federico II. En ese mapa Sicilia era reflejada como el corazón del mundo, que jugaba un importante papel justo entre Europa, África y Asia. Ahora Sicilia se ha convertido en el felpudo de las potencias extranjeras.

Mi esperanza está no solo en que se desmantelen las bases, sino en que los sicilianos, personas con una identidad propia, puedan volver a ser protagonistas de su historia, con su hospitalidad y su capacidad para dialogar con los pueblos del mundo. Necesitamos recuperar la soberanía, no queremos estar subordinados a los intereses de las multinacionales y los intereses extranjeros.