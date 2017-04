Julieta Venegas a Sputnik: "Trump simboliza todo aquello que va en contra de lo que el mundo necesita"

En su último álbum, 'Algo Sucede', junto a las canciones de amor, Julieta toca temas espinozos como las desapariciones forzadas y la violencia de género. Pese a no saber si su música puede contribuir a mejorar la situación en México, Venegas defendió que escribir canciones es una manera de hacer que las personas discutan y piensen más sobre esos problemas que flagelan no solo a su país, sino a toda América Latina.

"Es poner el tema sobre la mesa (…) Me parece que para eso se escriben las canciones. No sé si la canción en sí va a cambiar algo, pero por lo menos no olvidamos un tema que está presente todo el tiempo, un tema que no quiero que se normalice. No es posible normalizar algo así"

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Julieta Venegas en entrevista con Sputnik

Asimismo, Julieta, quien ha vivido un buena parte de su vida en Tijuana, región fronteriza entre México y Estados Unidos, expresó su opinión acerca del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

"[La elección de] Trump es algo negativo no solamente para México, sino para todo el mundo. Él simboliza todo lo que va en contra de lo que el mundo necesita ahora. Necesitamos una apertura y él está justamente generando más miedo, más tensión", aseveró Julieta.

La artista comentó que el "giro hacia la derecha" que se vive en Estados Unidos también puede ser observado a nivel mundial, incluso en América Latina. Desde su punta de vista, "la derecha explota mucho el miedo, la violencia", pues al prometer resolver dichos problemas, los políticos pueden "ganar más votos".

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Julieta Venegas en entrevista con Sputnik

Mientras muchos artistas prefieren no involucrarse en cuestiones políticas, Venegas, quien además de cantante es embajadora de Buena Voluntad de la Unicef, subrayó la importancia de la participación de la comunidad artística y de las personas de a pie en los debates políticos.

"Puede que mucha de las personas que cantan no quiera hablar de temas políticos, pero yo creo que sí, es importante. Y no solamente para los artistas, para todo el mundo. (…) Nos toca a todos estar conectados y ser conscientes de lo que está pasando. Nosotros que tenemos la posibilidad de tener un micrófono también debemos tener una opinión. Es la única manera de generar una reacción", señaló Venegas.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Julieta Venegas en entrevista con Sputnik

Al hablar acerca de su concierto en Rusia, la cantautora subrayó que la idea de elegir al país eslavo como uno de los destinos de su gira surgió a raíz de su gusto por conocer nuevos lugares y aseguró que siempre tuvo curiosidad​ por visitarlo.

"Rusia es un país tan rico culturalmente y que tiene una gran presencia en la cultura universal. Uno se pregunta cómo será ir a cantar en Rusia. (…) Yo la verdad estoy muy curiosa por saber qué va a pasar en el concierto de hoy."

No obstante y a pesar de que la mexicana confesó "no tener la menor idea" de cómo sería la bienvenida del público ruso, aseguró estar emocionada de actuar en Moscú.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Julieta Venegas en entrevista con Sputnik

"Estoy completamente a la expectativa de lo que va a pasar. Yo vengo con todas las ganas y la felicidad de cantar para los rusos. (…) Es emocionante y es muy lindo poder estar aquí", afirmó Venegas.

#julietavenegas canta en #Moscu esta noche Публикация от Tanya Dembitskaya (@uniparticle) Апр 25 2017 в 9:17 PDT

Las dudas con las que Julieta se despertó esta mañana se disiparon con el llanto de emoción y las risas de felicidad que su música evocó en sus admiradores. Al concierto de la cantante mexicana, llevado a cabo en una de las principales salas de concierto de la capital rusa, asistieron cientos de personas, entre ellas rusos y latinoamericanos. Canción tras canción, Venegas contagió al público con su energía y simpatía. Las 24 piezas ejecutadas de manera excelsa por la artista y sus músicos, Matías Saavedra y Sergio Silva, calentaron la fría noche moscovita.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.