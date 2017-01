Polonia: ¿'moneda de cambio' en las tensas relaciones entre Washington y Moscú?

"No es la primera vez que Polonia se convierte en una 'moneda de cambio'. Los políticos polacos son muy fáciles de provocar. Muy pocos de ellos piensan con base en categorías reales. Por desgracia, muchos políticos piensan de manera idealista", señala el experto.

Domagala observa que actualmente se evidencia un claro aumento de las tensiones entre Occidente y Rusia. En este contexto, el desplazamiento de una brigada de 1.000 soldados en Polonia parece más bien una presencia simbólica de EEUU, opina el especialista. Sin embargo, el experto advierte del efecto del denominado 'espiral de tensión'.

"Este modelo supone que una parte hace un paso que se percibe por la otra como hostil. Entonces, la otra parte comienza a tomar medidas de respuesta, que, a su vez, se consideran como medidas hostiles por la primera parte. Así se desencadena una espiral armamentista".

Durante muchos años, Polonia ha mantenido una política antirrusa, y ahora, en su territorio se encuentran tropas extranjeras estadounidenses.

"No sé cuál sería la respuesta de la parte rusa. Espero que no sea muy fuerte. (…) Está claro que tras la respuesta rusa, vendrá la polaca".

El experto señala que, desde hace tiempo, en Polonia se habla de la necesidad de instalar armas nucleares en el país.

"Espero que esto no suceda y que sea posible evitar el aumento de la tensión. Pero la situación no debe ser subestimada. Varsovia define las amenazas de manera muy absurda y percibe a Rusia de una forma totalmente incompetente. Este es un problema muy grave. La fuente de esta política no es una evaluación realista de la amenaza, sino más bien una especie de alusiones históricas: la vista de Rusia a través del prisma de lo que ocurrió durante y después de la Segunda Guerra Mundial".

La escalada de la tensión crea un conflicto totalmente innecesario, y lo peor es que eso pasa en Europa Central, enfatiza Domagala y se pregunta quién se encuentra detrás de esta escalada.

"El aumento de la tensión, especialmente en Europa central, siempre ha favorecido a EEUU. Es uno de los principales beneficiarios. Si estamos hablando a nivel mundial, entonces las divergencias entre Rusia y Occidente son beneficiosas, en particular, para China".

"Si los países occidentales no entran en razón (y actualmente Varsovia es solo un peón en este juego), en un futuro próximo van a pagar por ello", advierte el especialista.

Domagala explica que la mayoría de las decisiones no dependen de Varsovia, y las que sí, son causadas por "fobias irracionales".

Si Varsovia evaluara de manera realista la posición de Polonia en el ámbito internacional, sería posible evitar las tensiones con Rusia y construir relaciones beneficiosas para ambas partes, concluye Domagala.