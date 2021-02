Rick Astley, el hombre detrás del fenómeno de 'Rickroll', cumple 55 años | Vídeo

El cantante británico de música pop Richard Astley, más conocido como Rick Astley, celebra su cumpleaños número 55 este 6 de febrero. Te hablamos sobre una broma mediática que hizo viral su tema 'Never Gonna Give You Up', grabado en el lejano 1987.

La enérgica canción al estilo dance pop fue lanzada como un sencillo del álbum debut de Astley, titulado Whenever You Need Somebody. Fue un éxito tanto en el país natal del intérprete como en EEUU. A finales de la década de 1980, el tema lideró los rankings Billboard en varios países de Europa, además de en EEUU, Canadá y Australia.

Más de dos décadas después, Astley volvió por la puerta grande al mundo de la música. Esta vez, por viralizarse en internet gracias a una broma que circuló en el portal 4Chan.

En mayo de 2007, un usuario del foro virtual troleó a sus amigos al compartir el vídeo de Never Gonna Give You Up en vez del tráiler del videojuego GTA IV, algo que bautizó como rickrolling.

La broma pronto se convirtió en todo un fenómeno en internet: incluso el legendario grupo musical Radiohead bromeó con sus fans y vinculó el enlace de descarga de su álbum In Rainbows con el videoclip de Astley. Por su parte, el portal YouTube lo vinculó con su sección de vídeos interesantes con motivo del Día de las bromas de abril en 2008. Pese a que el vídeo original fue retirado de la plataforma por error en febrero de 2010, ahora cuenta con más de 860 millones de reproducciones. Según datos del usuario de YouTube Timeworks, unas 2.000 millones de personas habían sido rickrolleados para enero de 2021.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rick Astley (@officialrickastley)

El propio Astley calificó el fenómeno del rickroll de "un poco espeluznante". Al mismo tiempo, afirmó que la inesperada viralización de algunos fenómenos es "lo que hace que internet sea tan genial".

"Es un buen tema, pero no es más que una canción pop… ¿Saben lo que quiero decir? No contiene ningún mensaje importante. Pero tal vez esta es la ironía", comentó.