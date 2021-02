Brigitte Bardot defiende el coronavirus: "es autorregulación de una superpoblación"

Según la leyenda del cine, la pandemia que azota al mundo desde hace un año y que ha dejado ya 2,2 millones de muertos es algo positivo porque "somos demasiados en la Tierra".

"Cuando esos 5.000 millones de personas en la Tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos", declaró en una entrevista para la revista italiana Oggi.

Agregó que este virus es una "especie de autorregulación de una superpoblación que no somos capaces de controlar".

La actriz de 86 años ahora vive a las afueras de Saint-Tropez cuidando a sus animales. Asegura que no necesita protegerse contra la enfermedad porque vive aislada. "No tengo necesidad, no veo a nadie. Las cabras no serán capaces de contagiarme".