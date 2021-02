Una famosa actriz acusa a Marilyn Manson de violencia y abuso sexual

La intérprete compartió un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", declaró la joven.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)

Conoció al excéntrico artista con tan solo 18 años, mientras que el propio Manson tenía 36 en ese entonces.

"Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera. He acabado viviendo con miedo a represalias, calumnias o chantajes", prosiguió.

La actriz subrayó que con su mensaje busca "exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han aceptado antes de que arruine más vidas".

Sin embargo, resultó que el intérprete de The beautiful people no solo abusaba de ella. Wood compartió en sus stories las revelaciones de otras supuestas víctimas del músico.

"Me cortaba cuando teníamos sexo"

La fotógrafa Ashley Walters confesó que Manson le ofreció una colaboración a través de las redes sociales y que pronto le propuso ser su asistente personal.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashley Walters (@smashleywalters)

"Presentó su casa como un espacio seguro donde podías expresarte libremente y sin prejuicios. Pero no sabía que estaba recolectando información que luego usaría contra mí. Pronto me convertí en una víctima de abuso psicológico", reveló. La mujer contó que Manson "normalizó escenarios perturbadores": en particular, utilizó distintas frecuencias de sonido para causar náuseas a sus víctimas. Y usó herramientas de espionaje para manipular y chantajear a la gente.

"Me sentía como si fuera de su propiedad", señaló Walters.

Reveló que Manson la separó de su familia y sus amigos y a veces no le permitía dormir o salir de casa durante días. Una vez que se puso en contacto con los gerentes del músico, solo le dijeron que "era lo que era", y se negaron a ayudarla.

La mujer ha confesado que todavía sufre de ataques de pánico y depresión debido al abuso que sufrió.

Por su parte, la modelo Sarah McNeilly contó que al principio, Manson la "bombardeó con su amor" y parecía un novio perfecto: "encantador, inteligente, divertido y carismático". Pero luego su romance se volvió una pesadilla.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah McNeilly (@mcneilly.sarah)

Manson la encerraba en habitaciones haciéndola escuchar "cómo se divertía con otras mujeres". Además, la separó de algunos de sus amigos —especialmente los hombres— y otros artistas.

"Intentó apuñalar a uno de ellos por publicar algo en mi página de Facebook", reveló.

En una ocasión, amenazó con destrozarle la cara con una bata de béisbol. La mujer confesó que el trastorno de estrés postraumático que sufre afecta seriamente su carrera y sus relaciones personales.

La artista Gabriella confesó que también fue víctima del "bombardeo de amor" por parte de Manson, a quien conoció en 2015 en el backstage, cuando ella tenía 22 años y el músico, 46. Una vez finalizó el concierto, el cantante la invitó en su autobús de gira y le ofreció cocaína.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NIKKI LIPSTICK (@nikkilipstick)

"Luego, me dijo que me quitara la ropa y tomara una ducha frente a él. Cuando nos vimos por segunda vez, rompió un vaso de vino en una habitación de hotel y exigió que hiciéramos un pacto de sangre", contó la joven.

Pese a que en las primeras etapas de su relación, todo era "mágico" —le envía canciones románticas y hasta la presentó a su padre— las cosas se cayeron en picado rápidamente. En particular, la ataba y violaba o tomaba sus fotos desnudas sin su permiso y las envía a sus amigos.

"Una noche, me hizo tomar drogas junto con él y aquella vez resultó ser algo más que mi cuerpo pudiera manejar. Me desperté en el autobús de gira, rodeada de médicos con las linternas en las manos, dándome bofetadas e intentando hacer que vomitara", reveló.

En ese entonces, Manson prohibió que la joven fuera trasladada al hospital. Luego, la encerró en una habitación de hotel que bautizó como "una habitación para chicas malas" y le quitó su dinero, pasaporte y equipaje.

"Me prohibió llevar pantalones. Me pidió que me tiñera el pelo del color rosa al rubio", confesó Gabriella, quien prosiguió que el intérprete "la cortaba cuando tenían sexo". Asimismo, la llamó "autista" y se mofó de su ascendencia negra.

En una ocasión, la joven —humillada y devastada luego de que Manson cancelara los planes con ella el día de Navidad— intentó suicidarse, pero los médicos lograron salvarle la vida.

"No soy víctima, soy sobreviviente", concluyó Gabriella.