Secretos de palacio: la insospechada risa de la reina Isabel II

Sally Bedell Smith, biógrafa de la reina del Reino Unido y autora de Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch, nos revela rasgos inesperados del carácter de la monarca que chocan con su apariencia seria y rígida

La reina "es mucho más animada en privado que lo que el público ve", comenta a la revista People.

La autora cita una fuente de la finca de la reina en Norfolk, Sandringham, que dijo una vez:

"Puedes oír su risa por toda esta enorme casa, ¡es una risa muy potente!".

"Oh, ahí está mi cara de Miss Piggy", recuerda Bedell Smith.

También destaca la biógrafa que tiene una gran capacidad de autocrítica y puede reírse, en ocasiones, de sí misma. Comenta una anécdota en la que al verse en la TV, en las imágenes de la ceremonia del príncipe Carlos en 1981 con la princesa Diana, la reina comentó:

Destaca asimismo su sentido del humor. En otra ocasión, en la celebración de su Jubileo de Diamantes en 2012, la reina le dijo al fotógrafo Barry Jeffrey:"¡Mantén la cámara en movimiento!", rompiendo la norma así.

Su modista y confidente, Angela Kelly, cuenta que en una ocasión ante los fotógrafos, procedió a hacer una "serie de poses, deslizando sus manos dentro y fuera de los bolsillos o poniéndolas en las caderas, imitando las posturas de una modelo profesional", recordó .

Cuando la reina quiere relajarse, recurre a sus amadas mascotas, tuvo un dorgi (cruce de corgi y perro salchicha), se llamaba Candy, o pasea en sus ponis fell, una raza inglesa distinta.