La oposición que enfrentó Felipe de Edimburgo al casarse con Isabel II

No solo Meghan Markle y la princesa Diana se encontraron con dificultades en la familia real británica. Hace más de 70 años, cuando el príncipe Felipe cortejó a Isabel II en los años cuarenta, la realeza no estaba muy entusiasmada con su futuro yerno.

La reina madre no aprobaba a Felipe como pareja de la entonces princesa Isabel porque lo veía como un hombre "peligrosamente progresista", según reveló el documental La vida privada de los Windsor (The Private Lives of the Windsors).

El padre de Isabel, Jorge VI , también sentía cierto desprecio por Felipe y su personalidad. Le preocupaba cómo percibiría el público británico a Felipe que era griego.

Esto era especialmente importante para él dado el entorno geopolítico de la época —apenas unos años después de la Segunda Guerra Mundial—, ya que Grecia había sido ocupada por la Alemania nazi. Además, antes de la guerra, sus dos hermanas se habían casado con miembros de la aristocracia alemana que luego apoyaron a los nazis.

Felipe tuvo que renunciar a sus títulos extranjeros y a su religión para casarse con la futura reina.

La personalidad de Felipe también parecía desanimar a los padres de Isabel.

"No fue la herencia familiar de Felipe lo que afectó la opinión del rey: la risa voluminosa de Felipe y sus maneras salvajes también habrían molestado al rey", se dice en el material audiovisual.

El documental afirma que la reina madre percibía a Felipe como el enemigo una vez unido a la familia, ya que no le gustaba competir con él por la atención de su hija. Felipe "desafiaba su autoridad como matriarca de la familia", según la cinta.

A pesar de los recelos de la familia, Felipe e Isabel se casaron el 20 de noviembre de 1947. Tras más de 70 años de matrimonio, su vida profesional les ha llevado a pasar largas temporadas separados. Durante la pandemia de coronavirus, han pasado juntos más tiempo de lo habitual.

En noviembre de 2020, con motivo de su 73 aniversario de boda, la reina Isabel II y el duque de Edimburgo publicaron una nueva foto en la que miran una postal presentada por sus bisnietos, los hijos de los duques de Cambridge.