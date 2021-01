Foto: Ricky Martin deja a todos sin palabras con un radical cambio de imagen

En la foto, se ve al intérprete de Livin' La Vida Loca en una playa y con una barba teñida de rubio. "Cuando estás aburrido, decolórate", escribió Martin en la publicación.

Los fans y amigos del artista no tardaron en reaccionar a la noticia. Mientras que la mayoría de los seguidores aplaudió el nuevo aspecto del artista y afirmó que "todo le queda bien" a Ricky, también hubo quienes no quedaron contentos con el atrevido cambio de look.

"Cuando estés aburrido otra vez, te afeitas eso"; "¿pero qué has hecho? ¿Has perdido alguna apuesta en la que te jugabas cambiarte el color de la barba?" o "¡menos mal que todavía hay máscaras! ¿Quizás leer un buen libro?", fueron algunos de los comentarios hacia la publicación.

Por su parte, algunos de los fans lo compararon con el excéntrico millonario italiano Gianluca Vacchi o hasta con el Papá Noél.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Martin revoluciona las redes con un cambio de imagen. Así, en septiembre de 2020, el cantante causó un revuelo con una impresionante pérdida de peso.