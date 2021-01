Un Lada Niva da una vuelta por el Nurburgring | Vídeo

Muchos fabricantes de autos utilizan la temible pista que serpentea por el bosque alemán para validar sus vehículos de alto rendimiento. Y una alemana pensó hacer lo mismo con su Lada Niva ruso.

Como era de esperar, en la grabación se puede ver que realmente el auto no es tan rápido como otros coches que lo adelantan. Sin embargo, parece que eso no les importa mucho a la automovilista y a su famoso pasajero que no paran de reírse. La mujer asegura que ha comprado este coche porque "es tan cool" y que circular por el bosque con él la "divierte mucho".

que produce AvtoVaz desde 1977. Sus prestaciones, su mantenimiento barato y su resistencia han llevado a que la fabricación de este modelo perdure durante más de cuatro décadas, si bien durante todos estos años en su diseño inicial se ha introducido una de serie de modificaciones

Al mismo tiempo, el consorcio ha revelado las primeras imágenes de lo que será un Lada Niva completamente rediseñado, que llevará el nombre de Niva-3. El vehículo será construido sobre la plataforma CMF-B del grupo Renault y será presentado en dos versiones — estándar de tres puertas y la de batalla extendida.