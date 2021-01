El Rubius se muda de España a Andorra, guarida fiscal de 'youtubers'

El Rubius se va de España. Rubén Doblas Gundersen, uno de los youtubers más importantes en habla hispana, ha decidido mudarse de Madrid a Andorra. El creador de contenido anunció la decisión durante su último directo en la plataforma Twitch. Según sus palabras, el motivo es reunirse con sus amigos, la mayoría residentes en el Principado.

"Llevo los 10 años de mi carrera como 'youtuber' pagando aquí. Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí", aludió El Rubius.

"Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", sentenció en la grabación en la que hacía pública su decisión de dejar España. No es el primero al que le sucede. Y es que son varias las estrellas del sector que han optado por marchar al país pirenaico para fijar su residencia. TheGrefg, Willyrex, Invicthor, Vegetta777, Frank Grames, Ampeter, Alexby o Lolito son algunos de los youtubers que viven en Andorra. Un lugar en el que sufren una menor carga fiscal que en España.

Andorra destaca por ser uno de los países de la Unión Europa con menor carga impositiva. Por ejemplo, el IRPF tiene un gravamen máximo del 10%, mientras que, en España llegar a ser del 52% en determinados tramos. Otra de las ventajas que ofrece es el tope en el impuesto de sociedades, situado en el 10%. En España alcanza el 30%.

De esta forma, en el país de los Pirineos, los creadores de contenido pueden aprovechar al máximo los beneficios de su carrera profesional. Sumas que pueden ser millonarias. Por ejemplo, El Rubius tiene unos ingresos anulares de 4,3 millones de euros, según la web SocialBlade, especializada en redes sociales, especialmente en Youtube.

El Rubius hace la maleta poco después de la aplaudida reflexión de Ibai Llanos sobre los sueldos e impuestos que pagan los youtubers en España. Él es uno de los conocidos de la profesión que no tiene la intención de mudarse a Andorra. "Me da igual lo que me quitan porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero. Si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra", admitió Llanos en un vídeo.

No obstante, comprende a aquellos compañeros del sector que optan por cambiar de país. "Sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95%, estando en nuestra situación os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal", puntualizó el creador.

En redes sociales, miles de personas han comentado la decisión de El Rubius. La mayoría de sus seguidores han aceptado la marcha del youtuber a Andorra. No obstante, una parte importante de los usuarios de Twitter no han dudado en criticar la postura del creador de contenido. Algunos dardos vienen de compañeros de Youtube como Alexelcapo.

A los streamers y youtubers que seguís por España y estáis pensado ir a Andorra...Pensadlo otra vez, dadle un par de vueltas. Sí, ganaréis más dinero pero si estáis en la posición de que iros os sea rentable es que tenéis de sobra para vivir. Yo también lo pensé hace años. — Alexelcapo (@EvilAFM) January 17, 2021

Yo no me quiero ir a andorra yo me quiero ir a Tailandia con Frank de la Jungla y su nutria chispitas quién se viene — Ibai (@IbaiLlanos) January 18, 2021

El youtuber el Rubius también se muda a Andorra para pagar menos impuestos. Según la revista económica Business Insider, ganó en 2020 más de 4 millones de euros. Debe ser que con 2 millones y pico no tiene para vivir. Que se vayan si quieren, pero que cierren la puerta al salir. — PabloMM (@pablom_m) January 17, 2021

"Pues si yo ganase lo que gana Rubius no me iría a Andorra"



Tranquilo, nunca vas a ganar lo mismo, no vas a tener que tomar esa decisión. — AlphaSniper97 (@Alphasniper97) January 17, 2021

El debate sobre los que se van a Andorra es absurdo.



- ¿Quieres que te quiten la mitad de lo que ganas y te da igual? Quédate.



- ¿Quieres que no te quiten la mitad? Vete.



Algunos tienen un problema con la libertad de elección, sobre todo aquellos que viven de papá Estado. — Jano García (@janogarcia_) January 18, 2021

El rubius lleva pagando UN PASTIZAL mensualmente durante 10 años en impuestos para el país. Posiblemente unas 50 vidas completas,,, pero que hijo de puta que se va a Andorra. — PokeR988 (@PokeR988HD) January 17, 2021