Estos son los rostros más hermosos de la década | Fotos

Camilla Belle (2010)

A lo largo de su prolífica carrera que comenzó en 1993, esta actriz estadounidense protagonizó películas como Jurassic Park: El mundo perdido o 10.000 a. C. y fue nominada en tres ocasiones a los premios Young Artist Awards.

Hija de una madre brasileña, Bella domina tres idiomas: inglés, portugués y español. También es amiga íntima de la tenista rusa María Sharápova.

Emma Watson (2011)

Principalmente conocida por interpretar a la pequeña hechicera Hermione Granger en la saga Harry Potter, Watson también es famosa por su activismo social. Es embajadora de buena voluntad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer y voz del movimiento feminista He For She.

En junio de 2020, Watson se convirtió en objeto de críticas por compartir un cuadrado negro con un marco blanco en apoyo al movimiento Black Lives Matter.

Emilia Clarke (2012)

La actriz británica, más famosa por su papel de Daenerys Targaryen en la serie Juego de tronos, también dio vida a Sarah Connor en Terminator Génesis y a la novia de Han Solo, Qi'Ra, en la cinta Han Solo: una historia de Star Wars.

En 2019, Clarke confesó que había sufrido dos aneurismas cerebrales durante el rodaje de la primera temporada de Juego de tronos. Es fundadora de la ONG Same You que ayuda a personas que han sufrido derrame cerebral.

Marion Cotillard (2013)

Esta famosa actriz francesa fue galardonada con premios Óscar, BAFTA, César y Globos de Oro por encarnar a la legendaria cantante Edith Piaf en la película biográfica La vida en rosa. Fue la primera intérprete en ganar un Óscar por el papel en una cinta en francés.

Cotillard también se dedica al activismo medioambiental —es portavoz de Greenpeace— y es una popular cantautora.

Nana (2014 y 2015)

La exintegrante de grupos musicales del k-pop After School y Orange Caramel Im Jin-ah, más conocida por su nombre artístico de Nana, encabezó la lista de TC Candler en dos ocasiones.

Además de cantante, compositora y modelo, la joven también tiene una licenciatura en maquillaje y belleza. Asimismo, asistió al Instituto de Artes de Seúl.

Jourdan Dunn (2016)

Esta modelo y actriz británica de ascendencia jamaicana, granadina y siria comenzó su carrera en 2007. En febrero de 2008, se convirtió en la primera modelo negra en participar en un desfile de Prada en más de una década.

Dunn tiene más de 2,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y colabora con famosas marcas de moda como Lanvin, Burberry o Fendi.

Liza Soberano (2017)

La actriz, cantante y modelo filipina de origen estadounidense Elizabeth Liza Soberano saltó a la fama tras protagonizar la popular serie de televisión Forevermore junto al actor y cantante hispano-filipino Enrique Gil.

La joven participa en anuncios publicitarios de marcas como Samsung, Maybelline o Nivea, entre otras.

Thylane Blondeau (2018)

Con tan solo siete años de edad, esta modelo francesa fue coronada como la chica más bella del mundo. En 2018, confirmó su título.

Hija del futbolista francés Patrick Blondeau y la diseñadora de moda Veronika Loubry, Thylane comenzó su carrera a los cuatro años como modelo de la marca Jean Paul Gaultier.

Chou Tzuyu (2019)

En 2019, fue la integrante del popular grupo musical del k-pop Twice Chou Tzuyu quien se convirtió en la mujer más guapa del planeta.

TWICE (@twicetagram)

La joven de origen chino fue la tercera idol más popular entre los jóvenes surcoreanos en 2016.

Yael Shelbia (2020)

Nacida en 2001, Shelbia ya colaboró con famosas marcas como KKW Beauty, de Kim Kardashian. Actualmente, sirve en el Ejército de Israel.

"Gracias, TC Candler y todos los que votaron. ¡Lo agradezco con todo mi corazón!", declaró la joven al enterarse de la noticia.