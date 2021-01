Mil millones de reproducciones: Harry Styles está a punto de unirse al exclusivo club de Spotify

En la cuenta oficial del exintegrante de One Direction se puede observar que hasta el momento su canción más popular ha acumulado ya más de 999 millones de reproducciones, aunque los datos en este servicio no se actualizan en tiempo real.

La enérgica canción de rock, funk e indie pop forma parte del segundo álbum de estudio de Harry, titulado Fine Line.

En cuanto al nombre del tema, que se traduce como azúcar de sandía, es una alusión al sexo oral y también hace referencia a la novela In Watermelon Sugar, escrita en 1968 por el estadounidense Richard Brautigan.

Los fans de todo el mundo se apresuraron a felicitar a Styles por su impresionante logro. Compartieron en sus redes miles de imágenes y mensajes en los que dieron las gracias a su ídolo musical.

Watermelon sugar llegó al billón de reproducciones, se merece esto y mucho más #1BWatermelonSugar Proud of Harry pic.twitter.com/qBgwQEuFwL — 𝙰𝚕𝚎𝚡 シ︎ (@alex_lightsup) January 14, 2021

HARRY LLEGÓ AL BILLÓN DE REPRODUCCIONES CON WATERMELON SUGAR, ES SU PRIMER BILLON pic.twitter.com/FkoGy8qlDm — sof ♡ (@indieboyIt) January 14, 2021

pov: te enteras de que watermelon sugar superó el billón de reproducciones



PROUD OF HARRY#1BWatermelonSugar pic.twitter.com/EYGJJ7u1q5 — Mafer ×͜×|🇵🇪 (@maferxhslt) January 14, 2021

Asi es señoras y señores mi idolo osea harry styles acaba de llegar al billon de reproducciones de watermelon sugar en spotify.

PROUD OF HARRY ✨💚#1BWatermelonSugar pic.twitter.com/4KoyIrequS — Dulce FloresDf584879🦋 (@DulceFl49955471) January 14, 2021

Yo?

Yo siento mucho orgullo y admiración por Harry Styles

#1BWatermelonSugar pic.twitter.com/oZyWkruM8V — Sofi✨ TPWK (@WallsIsOnfire) January 14, 2021

​Entre las canciones más reproducidas en Spotify también figuran temas como Dance Monkey, de Tones And I (2.039 millones de reproducciones), The Blinding Lights, del cantante y compositor canadiense The Weeknd (1.850 millones), Don't Start Now, de la británica Dua Lipa (1.279 millones de reproducciones), Roses, de Saint Jhn (1.133 millones) y The Box, del rapero Roddy Ricch (1.122 millones).