Desnudos en la nieve: así pasan Filomena los famosos en España

El frío parece no asustar a muchos. Decenas de famosos han retado a la nieve y las bajas temperaturas de Filomena en España. Lo hacen con posados sin ropa a la intemperie.

Filomena trajo el invierno a España. Pero, el de Finlandia. Su paso por el centro de la Península Ibérica tiñó de blanco comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha o Aragón. Las acumulaciones de nieve alcanzaron el medio metro de espesor, con el consiguiente bloqueo de pueblos y ciudades. Los servicios de emergencia vivieron días de nerviosismo y saturación. Ni había recambio de sanitarios en los turnos de los hospitales, ni se podía circular. Incluso, se detuvo el tráfico aéreo en Madrid. Jornadas de caos que contrastan con lo reflejado en las redes sociales.

Mientras administraciones y trabajadores esenciales sufrían, una amplia parte de la ciudadanía. Pasear por la ciudad, hacer un muñeco de nieve o declarar la guerra a base de bolazos. Eso sí, todos bien abrigados. Bufanda, gorro y guantes enfundados. Además de la mascarilla. Lo básico para aguantar los vientos heladores y la peligrosidad de la pandemia.

Sin embargo, no todo el mundo comparte la misma sensación térmica. Algunas personas parecen no percibir las inclemencias atmosféricas de igual manera. Que se lo pregunten a Cristina Pedroche. La presentadora no dudó en desafiar a Filomena y fotografiarse completamente desnuda sobre la nieve. Lo hizo en el jardín de su casa, en postura de yoga. Importante mantener la concentración para aguantar las bajas temperaturas.

No tardaron en salirle imitadores. Algunos más atrevidos que otros. La humorista Paz Padilla no fue capaz de quitarse el albornoz. Más fiel a la original fue la fotografía del cómico Iñaki Urrutia. También la de Anabel Pantoja, quien se desnudo en directo. Eso sí, el zen no lo mantuvieron.

A lo largo de los días, actores, músicos y deportistas se unieron a los posados "filoménicos". La actriz Adriana Abenia se retrató en bikini y con pulla al temporal. "Las mañas que vivimos en Madrid nos reímos de Filomena", rezaba su publicación en Instagram. La influencer Tamara Rojo interpuso un velo entre ella y el objetivo. La actriz Nerea Garmendia decidió taparse los pechos con dos bolas de nieve. Ya saben, la censura de Instagram.

Menos problema tienen ellos para subir a la red social a torso descubierto. Y más de uno, no desaprovechó la oportunidad de lucir tableta en plena nevada. Ya sea tras un entrenamiento, como el madridista Sergio Ramos. Por motivos publicitarios, al estilo del jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. O simplemente en su casa, como hizo el futbolista del Rayo Vallecano, Mario Suárez, zambullida incluida. Eso sí, el premio se lo llevó el actor Miguel Ángel Silvestre. Su vídeo sobre la nieve acumula casi dos millones de visualizaciones.

Más tapado, el humorista Arturo Valls no titubeó a la hora de tomarse un café mañanero contemplando los efectos de Filomena. Eso sí, con gafas de sol, porque la nieve deslumbra. También disfrutó de su terraza el actor Paco León. Eso sí, en calzoncillos.

Una manera distinta de aprovechar Filomena. Está comprobado que el desplome de los termómetros no es impedimento para ir ligero de ropa. El verano es un estado mental.