El día en el que Bowie conoció a Lennon: "David estaba aterrorizado"

Los momentos vividos el día en el que Bowie y Lennon se conocieron por primera vez recuerdan más apara jugar que a la reunión de dos de las estrellas más grandes del rock mundial, cuenta el productor musical en una nueva entrevista a BBC.

Visconti, quien produjo 11 de los álbumes de estudio de Bowie, cuenta que el dúo se conoció meses antes de la exitosa colaboración Fame y de que Bowie regrabara Across the Universe, canción escrita por Lennon. Según el productor, su encuentro se dio en una habitación de hotel en Nueva York, detalla The Guardian.

"[David] estaba aterrorizado de conocer a John Lennon", cuenta Visconti, a quien Bowie le pidió que lo acompañara y "moderara la situación".

El productor recuerda que llegaron a la habitación de Lennon cerca de la una de la madrugada y que, al principio, Lennon y Bowie sencillamente no se hablaron.

"En cambio, David estaba sentado en el suelo con un cuaderno de dibujo y un carboncillo, dibujaba cosas e ignoraba por completo a Lennon", contó Visconti.

Fueron necesarias unas dos horas hasta que los artistas finalmente empezaran a interactuar.

"Después de aproximadamente dos horas de eso, [John] finalmente le dijo a David: 'Rompe ese bloc por la mitad y dame algunas hojas. Quiero dibujarte'. Entonces, David dijo: 'Oh, es una buena idea' y finalmente se abrió. Entonces, John comenzó a hacer caricaturas de David y David comenzó a hacer lo mismo con John y siguieron intercambiándolas. Luego, comenzaron a reír y eso rompió el hielo", compartió el productor de Bowie.

Visconti dice que desde ese entonces se estableció una "gran amistad" entre los dos músicos. Una semana después, Bowie llamó a Lennon para invitarlo a tocar en su versión del tema Across the Universe.

Poco después de la grabación, una composición en la que trabajaron juntos se convirtió en Fame. Esta canción, en la que Lennon canta los coros en falsete, subió al primer lugar de las listas y se convirtió en el primer éxito de Bowie en Estados Unidos.

Ambas canciones terminaron en el álbum Young Americans, lanzado por Bowie en 1975. Es más, el tema que presta su nombre al disco contiene otra referencia a los Beatles: la frase I heard the news today, oh boy, de la famosa canción A Day in the Life, del cuarteto de Liverpool.

David Bowie falleció el 10 de enero de 2016 a raíz de un cáncer de hígado contra el cual luchaba desde el 2014, sin que el público lo supiera . Su último disco Blackstar salió al mercado el día de su 69 cumpleaños, solamente dos días antes de su fallecimiento.

El pasado 8 de enero, para conmemorar lo que habría sido el 74 cumpleaños de Bowie, se lanzó una versión inédita grabada por él de la canción Mother de Lennon.