Twitter suspende la cuenta de una actriz mexicana por desinformación sobre el COVID-19

La actriz, de 47 años, se mantiene constantemente en las tendencias de redes sociales por sus declaraciones sobre el COVID-19. Paty Navidad fue captada por la prensa mexicana en el aeropuerto de Ciudad de México y aprovechó para especificar algunos de sus puntos de vista.

En primer lugar, la actriz acusó a los medios de comunicación de tergiversar sus palabras e incluso censurarla.

"Las entrevistas que he dado las utilizan como quieren, pero también estoy en mi derecho de decirles que no sigan tergiversando mis opiniones, porque al final son solo eso, opiniones, no soy dueña de la verdad absoluta ni ustedes tampoco".

La actriz no llevaba la mascarilla protectora y negaba su uso, al explicar que se cuida con su sistema inmunológico. Paty Navidad cree que el nuevo coronavirus es "la simple gripe de todos los años que muta cada año".

"Nunca he dicho que el COVID-19 no exista, nunca he dicho que el coronavirus no exista. (…) He dicho que el coronavirus ha existido siempre, los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos y los parásitos humanos son peores", aseguró ante la prensa.

Para ella, el COVID-19 tiene que ver con la inteligencia artificial, la intención de acabar con el manejo del dinero físico. Además, las numerosas muertes causadas por coronavirus son parte del plan de reducción de población.

Paty Navidad está segura de que en la vacuna está la nanotecnología para modificar la genética humana.

"Viene a modificar más el ADN, es una nueva era, es de lo que yo he hablado, una nueva era de transhumanismo", añadió, al señalar que no planea vacunarse. "Esta es una vacuna experimental que sacaron en seis meses, ¿por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado?", se preguntó.

Agregó que en los integrantes de su familia que han enfermado de COVID-19 se han curado con tés de guayaba y aspirinas; mientras que los que murieron fue por padecimientos alternos.

"Leo, estudio, me informo y al final formo mi propio criterio, tengo mis propias opiniones y algo muy importante que se ha perdido es el sentido común, señores. Hay que cuestionar más lo que está sucediendo… si realmente hubiera un virus letal como dicen, ¿no creen que ya nos hubiéramos muerto todos?", señaló

Por último, la actriz aseguró que no tiene miedo de las críticas que recibe y la censura de Twitter.

"No me da miedo que me cancelen las cuentas porque sabemos quiénes las manejan. Sí, van a seguir viendo publicaciones de este tipo".

La actriz mexicana ha colaborado en diversos proyectos para la televisión mexicana como La fea más bella, Las vías del amor, El manantial y Por ella soy Eva, entre otros.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, México suma 1,5 millones de casos de COVID-19 y más de 132.000 muertos.