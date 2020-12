El secreto tras los atuendos de la reina Isabel II

Cada conjunto que lleva la reina está registrado, asegura la periodista de moda Elizabeth Holmes en su nuevo libro, HRH: So Many Thoughts on Royal Style (SAR: Tantos pensamientos sobre el estilo real, en la traducción libre)

Las repeticiones están separadas en el tiempo y el espacio a propósito para que, señaló. Entre las apariencias públicas en el mismo vestido pueden pasar años.

"Después de la segunda o tercera salida pública, la prenda será reelaborada en un nuevo diseño o relegada a vacaciones o reuniones privadas", escribió Holmes en su libro.

Holmes notó que la reina es también conocida por mantener un estilo muy similar de trajes de falda. El simple aspecto es una forma en la que la reina se viste para la ocasión, pero no necesariamente para ser considerada como una creadora de tendencias, indicó.

La reina del Reino Unido, Isabel II © AFP 2020 / Bruce Adams

"La reina y la reina madre no quieren ser creadoras de moda. Eso se lo dejan a otras personas con un trabajo menos importante que hacer. Su ropa tiene que tener una elegancia poco sensacional", puntualizó Norman Hartnell, uno de los diseñadores de moda favoritos de Isabel II en una entrevista en 1976.

Hartnell también describió los trajes de la reina como deliberadamente discretos.

Isabel II suele seguir las siluetas tradicionales de sus conjuntos y al mismo tiempo tiende a usar las llamativas telas de colores brillantes y monocromáticas.

En los grandes eventos públicos, los trajes de colores brillantes de ropa de la reina la hacen fácil de detectar en una gran multitud de personas, según Victoria Arbiter, una comentarista real de la CNN, citada por Holmes en su libro.

Arbiter añadió que no importa quién fotografíe el evento, el objetivo es que puedan encontrar fácilmente a la reina gracias a su vestimenta. "Pueden decir: '¿Ves ese pequeño punto rosado? Esa es la reina'", afirmó.

A veces los vestidos monocromáticos de la reina se convierten en carne de memes sirviendo como base de numerosos montajes de los usuarios de las redes.