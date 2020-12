Pedro Almodóvar revela cuáles son sus películas favoritas del 2020

Entre las películas más populares, el productor de cine español señaló First Cow (La Primera Vaca) de Kelly Reichardt, Another Round (Otra ronda) de Thomas Vinterberg y Never Rarely Sometimes Always (Nunca, rara vez, a veces, siempre) de Eliza Hittman.

Entre las cintas menos conocidas,r destacó, entre otras, I'm No Longer Here (Ya no estoy aquí) de Fernando Frías y Little Joe (Pequeño Joe) de Jessica Hausner. Estas películas recibieron buenos comentarios por parte de los críticos, pero acabaron siendo poco conocidas. No pueden presumir de un reparto o de directores famosos, pero ambas merecen atención.

Almodóvar describió la cinta Ya no estoy aquí como "una inesperada película mexicana con un protagonista increíblemente encantador", informa The Playlist. El cineasta elogió el trabajo de los camarógrafos y la banda sonora.

En la lista de Almodóvar también están las películas The Devil All the Time (El diablo a todas horas), The Painter and the Thief (El artista y el ladrón) y Swallow (Traga).