Katy Perry lanza un álbum para el día de la gran conjunción de Júpiter y Saturno

La propia intérprete compartió el anuncio, acompañado de una foto de estilo futurista, en su cuenta oficial de Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

"Os mando un poco de energía cósmica en vísperas de la gran conjunción", comentó.

Sin embargo, no se trata de un nuevo disco, sino de una recopilación de seis temas antiguos, como Not the End of the World o This Moment. La artista también compartió un avance de un divertido videoclip de ciencia ficción en el que se puede ver a Perry —que dio a luz a finales de agosto— con un cochecito de bebé y a un grupo de extraterrestres.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

El álbum de estudio más reciente de la intérprete, titulado Smile, vio la luz en agosto. Ahora la cantante disfruta de la maternidad y no está trabajando en más material musical.

El 21 de diciembre, Júpiter y Saturno se acercarán a una distancia tan corta que tendrán la apariencia de un planeta doble. Por primera vez en 800 años, el impactante espectáculo astronómico será visible en todas las partes del mundo. Si las condiciones meteorológicas no te permiten observar el evento al aire libre, no te preocupes: Sputnik ofrecerá una transmisión en vivo de la peculiar alineación planetaria.