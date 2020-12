Eminem apunta a Trump y a Pence en su nuevo vídeo viral

El COVID-19 y la mala gestión de la Administración de EEUU frente a la pandemia centran el nuevo videoclip satírico del famoso rapero Eminem, titulado 'Gnat'. La letra del tema hace referencia a Trump y a Pence. Sin embargo, esta no es la primera vez que el intérprete utiliza sus letras para criticar el entorno del mandatario estadounidense.

El vídeo, dirigido por Cole Bennet —que ya trabajó con Eminem en Godzilla—, se viralizó y acumuló más de 9 millones de reproducciones en menos de dos días. El clip está ambientado en el mundo afectado por la pandemia y muestra al intérprete vestido con un traje protector amarillo y rodeado de murciélagos o en una habitación del hospital.

En la canción satírica, Eminem critica lo que considera la indiferencia del presidente Donald Trump ante las muertes de sus compatriotas por el COVID-19.

"Esta mierda es como un juego de niños; niños que aniquilaré, los mataré; perderé el tiempo y amontonaré a ocho millones de pequeños jóvenes muertos", recita el rapero.

Luego, añade que "no hay nada que pueda alguna vez matar al as (trump), micrófono (mic), lápiz (pencil); si eres hipersensible, no estaba haciendo referencia al vicepresidente, cálmate". Con estas palabras, Eminem hizo alusión a los nombres del presidente de EEUU, Donald Trump, y del vicepresidente Mike Pence, que suenan como trump, mic y pencil en inglés, y al largo conflicto entre el rapero y el entorno del republicano.

Así, en diciembre de 2017, el intérprete fue interrogado por el Servicio Secreto estadounidense por la letra de su tema Framed. Fue considerada una "amenaza" al presidente y su hija. En esta canción, Eminem llama a Trump Donald Duck (el Pato Donald) y tacha a la primera hija de "pequeña rubia tonta".

"Donald Duck está encendido, hay un camión Tonka en el patio / Pero perro, qué demonios... ¿Qué hace Ivanka Trump en el maletero de mi coche? / Me siento algo responsable por la pequeña rubia tonta / Chica, ese revoltoso bastón que fue arrojado al estanque / Segundo asesinato sin recordarlo", reza la letra del tema.

No obstante, el rapero no fue arrestado ni enjuiciado. Tras el interrogatorio, Eminem volvió a burlarse de Trump usando su canción The Ringer, del álbum Kamikaze.

"El Agente Naranja acaba de enviar al Servicio Secreto / Para reunirse en persona para ver si realmente pienso en hacerle algo / O preguntar si estoy vinculado a terroristas / Y le dije: Solo cuando se trata de tinta y letras", expresó Eminem.

El undécimo disco musical del rapero, titulado Music to Get Murdered By (Música con la que ser asesinado, en español) incluye colaboraciones con grandes artistas del hip-hop como Dr. Dre, Sly Pyper, DJ Premier o Ty Dolla $ign, entre otros.