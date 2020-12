¿Qué hora marca este reloj ruso? Piénsalo bien antes de responder

Resolver qué hora marca este reloj es un clásico y divertido ejercicio de lógica de Rusia, hecho en escuelas secundarias por niños de 13 y 14 años. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. ¿Crees que puedas resolverlo?

El especialista en economía y matemáticas Presh Talwalkar, del canal de YouTube Mind Your Decisions, explicó cómo resolver este problema de una forma muy sencilla. Pero antes, dale una oportunidad.

¿Cómo descifrar el enigma del reloj ruso?

La historia que se le presenta a los niños es la siguiente: "Dima vio un extraño reloj en un museo. No tiene números y es posible que se haya girado y no esté en su posición original. Las manecillas de segundos, minutos y horas tienen exactamente la misma longitud. Sin embargo, funciona como un reloj estándar. ¿Qué hora es?"

Complicado, ¿cierto? Vamos a la explicación. Talwalkar nombra cada una de las manecillas: mano A, mano B y mano C. La mano A y la mano C apuntan a marcas gruesas en el dial.

Si la manecilla A o la manecillas C fueran la que marcan la hora, las otras dos manecillas (la de los minutos y la de los segundos) deberían superponerse exactamente en el número 12.

Sin embargo, aquí vemos que ninguna de las manecillas están superpuestas, por lo tanto, ni la A ni la C son la manecilla que marca la hora. Por lo tanto, la manecilla de la hora es la B, ya que no apunta a un marcador grueso (por lo tanto sus manecillas de minutos y segundos no tienen porqué estar superpuestas).

Tenemos la manecilla de la hora, falta la de los minutos y la de los segundos. Hay dos posibilidades: o la mano A es la de los segundos o la mano C es la de los segundos.

Si la mano A fuera la de los segundos y estuviera apuntando a las 12, la mano B (la de la hora) estaría cerca de llegar a la hora 7. Pero la mano C (la de los minutos en esta hipótesis), en este escenario, está apuntando a 2. Pero si solo hubieran pasado 10 minutos de la hora 6 (porque el 2 sugiere que pasaron 10 minutos y la hora aun no llega a las 7, por lo tanto serían 6:10) la manilla B no debería estar tan cerca de la hora 7, sino a un sexto del camino a las 7. Por lo tanto, la distancia entre las tres manecillas en este caso no tiene una proporción correcta entre sí: descartado.

Hagamos, entonces, la prueba al revés. La manecilla C es el segundero, que apunta al 12. Por tanto, la hora según la manecilla B es las 4:50. ¿Coincide con el minutero? Pues bien, si se mira la manecilla A, está parada sobre el 10, por lo que faltan 10 minutos (o un sexto) de completar una hora. Por lo tanto, he allí la respuesta.

No era tan sencillo, ¿verdad?