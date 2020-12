Taylor Swift lanza por sorpresa un nuevo álbum, el segundo en 2020 | Vídeo

La cantante anunció que Evermore es el hermano del álbum folklore que lanzó el mes de julio y explicó por qué decidió que las canciones fueran una continuación de su anterior material discográfico.

"No podíamos dejar de escribir canciones (…) parece que estábamos al borde del bosque folclórico y teníamos una opción: dar la vuelta y volver, o viajar más lejos en el bosque de esta música. Elegimos ir más adentro", confesó Taylor.

El lanzamiento de Evermore un día antes del cumpleaños de la cantante estadounidense, quien confesó que no se trató de una coincidencia y lo hizo porque "todos habían sido cariñosos, comprensivos y atentos" en sus cumpleaños cada 13 de diciembre, por eso ella quiso dar algo a todos aquellos que la aprecian.

A un día de cumplir sus 31 años, Taylor Swift también dedicó Evermore a quienes hacen música para hacer frente a la pérdida de seres queridos. El nuevo álbum tiene 15 canciones en su edición estándar, pero incluye dos bonus tracks -right where you left me y It's time to go- para quienes descarguen el álbum digital y también incluirá un libro digital exclusivo con 16 fotos.