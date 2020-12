Playboy cumple años: lo que se esconde tras la primera portada con Marilyn Monroe | Fotos

La primera edición se vendió por un precio de 50 centavos. Cerca de la fotografía en blanco y negro de Monroe sonriente y completamente vestida sentada encima de un elefante, se encuentra una promesa al lector de una foto de desnudos "a todo color" de la actriz por "primera vez en cualquier revista".

La primera edición fue de 70.000 ejemplares y su fundador, Hugh Hefner, incluso dudó al principio de que alguna vez publicaría un segundo número.

Sin embargo, la icónica rubia nunca posó para la revista. Ni siquiera había consentido el uso de sus imágenes, ni recibió un centavo.

Marilyn Monroe había hecho la sesión de fotos desnuda cuatro años antes de la aparición en la portada de Playboy porque. En 1949, el fotógrafo de maquetas Tom Kelley le pagó a Monroe los 50 dólares que necesitaba para pagar un coche.

Aquella sesión de fotos duró dos horas y Monroe le hizo prometer a Kelley que ella debía aparecer irreconocible en las fotos, según el libro de George Barris titulado Marilyn: Her Life in Her Own Words (Marilyn: su vida en sus propias palabras).

La actriz firmó la serie de fotos con el nombre de Mona Monroe para protegerse. "Estaba nerviosa, incómoda, incluso avergonzada de lo que había hecho, y no quería que mi nombre apareciera en ese lanzamiento", dijo Monroe en sus memorias.

© AFP 2020 / Nelson Almeida Fotos de Marilyn Monroe desnuda tomadas en 1949 por el fotógrafo Tom Kelley

De cualquier manera, Kelley finalmente vendió las fotos por 900 dólares a la Western Lithograph Co., y las imágenes se publicaron más tarde como parte de un calendario de pin-ups de Sueños Dorados. Mientras tanto, sólo un año después de haber posado para las fotos por desesperación, Monroe había empezado a tener un gran éxito como actriz. Para el final de 1953 ya era una estrella del cine y símbolo sexual.

Hugh Hefner compró los derechos de las fotos desnudas de Monroe en el otoño de 1953 por unos 500 dólares.

Como se describe en el primer número de Playboy: "Hubo dos poses tomadas au naturel en el 49, justo antes de que la hermosa rubia tuviera su primera oportunidad en el cine. Cuando aparecieron como arte de calendario, ayudaron a catapultarla al estrellato. Hemos seleccionado la mejor de las dos como nuestra primera Playboy Sweetheart".

Monroe y Hefner nunca se conocieron en persona, aunque el editor afirmó que una vez habló con la actriz por teléfono.

"Siento una doble conexión con ella, porque ella fue la clave de lanzamiento del comienzo de Playboy", reflexionó Hefner a la CBS en 2012.

El magnate de los medios de comunicación incluso gastó 75.000 dólares en 1992 para comprar una parcela en el cementerio Westwood Village Memorial Park junto a la de Marilyn Monroe.

"Me pondrán a descansar en una bóveda junto a la suya. Tiene una noción de terminación. Pasaré el resto de mi eternidad con Marilyn", reveló.

El efecto de la aparición en la portada de Playboy

Al principio, en el estudio 20th Century Fox donde filmaba Monroe surgieron preocupaciones de que las fotos podrían haber puesto en peligro la carrera de la actriz. Incluso algunos instaron a Monroe a negar que las imágenes de desnudos fueran auténticas.

"Admití que fui yo quien posó para ese calendario de desnudos incluso cuando los ejecutivos de la Fox se pusieron nerviosos y creyeron que esto causaría la ruina de cualquier película en la que apareciera y también el fin de mi carrera cinematográfica", confesó la actriz en el libro de Barris.

"Por supuesto que se equivocaron. Los fans, mi público, aplaudieron cuando admití que era yo, y ese calendario y esa publicidad del primer número de Playboy ayudaron a mi carrera", agregó.

Merilyn Monroe fue la primera celebridad que apareció en la portada de la revista masculina.

A lo largo de 67 años posaron para la revista las cantantes Barbara Streisand, Madonna, Cher, Tina Turner, las actrices Demi Moore, Kim Basinger, Sharon Stone, Drew Barrymore, Nicole Kidman, las modelos Brooke Shields, Naomi Campbell y Cindy Crawford, entre otras celebridades.

En cada portada se escondía el símbolo principal de la publicación, un conejo, que denotaba al propio Hugh Hefner, que aparecía en forma de una impresión en la tela, una línea de bronceado o cualquier otro elemento de la instantánea.

En 1971, Darine Stern se convirtió en la primera mujer afroamericana en aparecer en la portada de la revista.

La actriz Pamela Anderson ha aparecido en la portada más veces que cualquier otra modelo.

Para el 60 aniversario de la revista, Kate Moss engalanó la portada con el icónico traje de conejo.

Estas son las portadas más destacadas de la revista masculina.

