Antes Ellen Page, ahora Elliot: ¿qué significa persona trans y de género no binario?

El protagonista de la célebre película Juno (2007), de la saga de X-Men (2006 y 2014), la película An American Crime (2007), Whip It (2009), Super (2010) e Inception (2010), entre otros, se identifica como un hombre transgénero. ¿Sabes qué significa?

Pues básicamente que los estereotipos de género que imponen que los cuerpos con vulva deben identificarse como mujeres, no lo describen.

El asunto es así: las personas transgénero no se identifican con los estereotipos culturales asociados al nacer, sino con otro; aunque también hay quienes no se autoperciben como hombres o mujeres y que pueden identificarse con un tercer género, o con ninguno: las personas llamadas no binarias, o transgénero no binario.