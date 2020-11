El Gobierno británico exige a Netflix alertar que 'The Crown' es una obra de ficción

El secretario de Estado para la Cultura de Reino Unido, Oliver Dowden, considera que los creadores de la serie 'The Crown', basada en la vida de la familia real británica, deben dejar claro que el programa es una obra de ficción.

"Me temo que una generación de espectadores que no vivió estos eventos puede confundir la ficción con los hechos", dijo Dowden al tabloide Daily Mail.

Pese a que consideró que 'The Crown' ha sido "bellamente producida", el alto cargo subrayó que se trata de una "obra de ficción". El Secretario apuntó que "al igual que con otras producciones de televisión, Netflix debería ser muy claro" de que se trata de una historia de ficción.

Según el medio británico, se espera que Dowden le escriba a la empresa de entretenimiento para solicitar formalmente que agregue un alerta al comienzo de cada episodio.

Si bien la serie retrata eventos históricos que realmente ocurrieron, lo que se representa en los momentos privados de la familia es "un acto de imaginación creativa", ha dicho Peter Morgan, creador y guionista de 'The Crown', a The New York Times.

Entre otras cosas, la recién lanzada cuarta temporada de la aclamada serie, retrata los detalles de la relación entre la reina Isabel II y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, en la época de su mandato, además de los supuestos problemas matrimoniales del príncipe Carlos y la princesa Diana.

Un total de 73 millones de hogares en todo el mundo han visto 'The Crown' desde que comenzó en 2016 hasta mediados de enero de 2019, según cifras publicadas por Netflix.

Según Daily Mail, la semana posterior a su lanzamiento, unos 29 millones de espectadores se conectaron a la plataforma de transmisión para ver el drama que retrata la vida de la realeza británica.