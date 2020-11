Estos famosos actores casi mueren en pleno rodaje

Michael J. Fox

Durante el rodaje de la película de ciencia ficción Back to the Future Part III (titulada Regreso al futuro III en España y Volver al futuro III en Hispanoamérica), el actor Michael J. Fox se aventuró a realizar un truco muy peligroso. Así, en una de las escenas de la cinta de Robert Zemeckis, el personaje de Fox, Marty McFly, está colgado del cuello por la banda de Biff Tannen.

Para hacerlo más realista, el intérprete optó por realizar el impresionante truco sin seguro. No obstante, se le deslizó la mano, de modo que terminó ahogándose durante casi un minuto, hasta que se desmayó. Afortunadamente, un miembro del equipo de rodaje le salvó la vida.

Tom Hanks

El actor Tom Hanks sufrió un terrible incidente en el set de la cinta dramática Cast Away (Náufrago, en español), que narra la historia del empleado de una empresa logística atrapado en una isla desierta por cuatro años. Durante el rodaje, el intérprete sufrió una herida en la pierna. Como resultado, se infectó con estafilacoco y estuvo a punto de sufrir sepsis, algo que pudo haber acabado en tragedia. Tuvo que permanecer hospitalizado durante tres días.

Jackie Chan

El actor y maestro del kung-fu Jackie Chan, que nunca usa dobles de riesgo, sufrió cientos de lesiones en el set: a lo largo de su carrera cinematográfica, se fracturó la nariz, ambos pómulos, los dedos de las manos y los pies y la cadera, entre otras partes del cuerpo. No obstante, durante la filmación de la película La armadura de Dios (1986) sufrió tal vez una de las lesiones más escalofriantes de su vida. Se fracturó el cráneo después de caer desde más de siete metros de altura.

"Acabé chocando contra las rocas. Me levanté y pensé, no ha sido nada. Pero sentía que me había lesionado la espalda", confesó Chan en una entrevista.

Un trozo de hueso le perforó el cráneo y le penetró en el cerebro. El actor hongkonés fue sometido a una cirugía. Ahora tiene en su cráneo un agujero cubierto con una placa metálica.

Kate Winslet

La actriz británica casi se ahogó en el set de Titanic (1997). En el rodaje de una escena en la que el personaje de Winslet, Kate, y su novio Jack (Leo DiCaprio) huyen de la cubierta de tercera clase del barco que ya se está hundiendo, el vestido de la actriz quedó atrapado en una puerta, de modo que se quedó bajo el agua. Afortunadamente, todo terminó bien. Resulta que el incidente incluso fue útil para la actriz: ¡en el rodaje de Avatar 2, aguantó más de siete minutos bajo el agua!

Daniel Day-Lewis

Este famoso actor es un fan del método Stanislavski, según el cual es necesario aprender a pensar como el personaje que interpretas. Para meterse al 100% en su papel de Bill the Butcher en la película histórica Gangs of New York, Day-Lewis se negó a usar ropa que no existiese en el siglo XIX. Como resultado, se enfermó de neumonía.

Curiosamente, al principio intentó rechazar los medicamentos demasiado modernos. No obstante, cuando los médicos le dijeron que podía morir, cedió.

Charlize Theron

En el set de rodaje de la película de ciencia ficción Aeon Flux (2005) —su debut en el cine de acción— la actriz realizó muchos trucos por su propia cuenta, a pesar de llevar ropa y zapatos incómodos para tal fin. Uno de ellos consistió en dar un salto atrás.

No obstante, algo salió mal. Cayó sobre el cuello y se lesionó un disco intervertebral. Una caída así puede causar parálisis e incluso la muerte. La actriz estuvo incapacitada durante casi dos meses. Y ocho años más tarde, en 2013, se sometió a una cirugía en la columna vertebral.

Johnny Depp

Durante la filmación de la película de western y aventuras Lone ranger (El Llanero solitario), el actor se resbaló de su montura y cayó al suelo.

En las escalofriantes imágenes del incidente, se observa cómo un caballo agresivo está a punto de pisotearlo. Afortunadamente, el actor resultó levemente herido y la cosa no fue más allá de varios moretones.