Bombazo de fin de año: Ana Obregón presentará las Campanadas en España

Ana Obregón vuelve a la Puerta del Sol de Madrid. TVE da el do de pecho y recupera a la mítica actriz para despedir el 2020. Junto a ella estará la eterna Anne Igartiburu que repetirá un año más al frente de los últimos minutos del año en la cadena pública española. Por primera vez, dos mujeres se tomarán las 12 uvas en el balcón de la madrileña plaza.

Decisión histórica del ente público que acabará con la típica pareja de hombre y mujer a la que se encarga acompañar a los espectadores en una de las retransmisiones más importantes del curso televisivo. Ana y Anne darán carpetazo a un 2020 para olvidar . Un año complicado para todos los españoles, pero también para Obregón, que en mayo, Aless Lequio, tras dos años de lucha contra el cáncer. Desde entonces, se alejó de los medios de comunicación. Las campanadas serán su vuelta a las cámaras.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", reconoce Ana Obregón.

A su lado, Igartiburu, quien sumará su decimo sexta participación consecutiva en la Puerta del Sol con TVE. "Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros", dice la presentadora española, agradecida de tener de compañera a Obregón.

Una noticia que ha hecho saltar por los aires las redes sociales. Multitud de mensajes de apoyo han inundado Twitter, sobre todo hacia la artista.

“Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí. De esa forma, espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos".



Tampoco se han querido olvidar de la competencia. Las redes no han parado de citar a la pareja de la cadena privada Antena 3, formada por el chef Alberto Chicote y la presentadora Cristina Pedroche, cuyos vestidos se han convertido en un evento más de la Nochevieja. Este año, su traje tendrá que competir con el regreso de Ana Obregón.

Sin embargo, entre mensaje y mensaje, asomaba el nombre de Ramón García. El conductor y su capa son dos habituales de fin de año, pero no estarán frente al Carrillón para recibir el 2021.

Queda poco más de ocho semanas para despedir el año. Uvas y champán en mano. Un 2020 que, ojalá, solo hubiese sido histórico por la aparición de dos mujeres ante las cámaras de la televisión pública en las Campanadas.