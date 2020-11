"¡Qué incómodo!": a una ex 'miss' mundo casi se le cae el vestido y esto fue lo que hizo | Vídeo

A sus 38 años, la ex miss mundo reveló que en plena coronación el año 2000 pasó el percance más arriesgado que le puede pasar a una modelo con su vestuario. Estaba tan nerviosa que el fijador del vestido escotado que llevaba durante la coronación se le había despegado del cuerpo.

"El año 2000 gané el premio de Miss Mundo, llevaba un vestido pegado al cuerpo. Cuando gané, al final, sudaba tanto, porque era tan estresante, que se desprendió toda la cinta", dijo Chopra.

En una entrevista con la revista People, la modelo recordó que en ese momento tan emocionante para ella sintió una gran preocupación por el incidente que podría ocurrir con el vestido, ya que se le podía resbalar en cualquier momento y decidió salvar la situación de tal manera que nadie se dio cuenta.

"Todo el tiempo mientras caminaba o lo que hiciera tras anunciar que había ganado, mantuve las manos así en un namasté, para que la gente pensara que era un namasté, pero en realidad estaba sosteniendo el vestido. ¡Qué incómodo!", reveló Priyanka.

Además, no es el único inconveniente que sufrió con el vestuario, la ex miss mundo recordó que durante la Met Gala 2018 llevaba un corsé debajo de un vestido que prácticamente le impedía hasta comer.

"Mi segundo modelo de la Met Gala fue este hermoso vestido rojo sangre de Ralph Lauren con capucha dorada", dijo. "Pero con el corsé debajo de esa cosa, no podía respirar. Sentía como si me remodelaran las costillas. Fue difícil estar sentada durante la cena y, obviamente, no pude comer demasiado esa noche".

Actualmente, Priyanka Chopra trabaja en una campaña denominada Come As You Are que inspira a las personas a sentirse cómodas con sus propios zapatos. Esto la hizo aceptarse a sí misma como es y sentirse cómoda con lo que lleva puesto.