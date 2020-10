Matthew McConaughey habla de la "tensión sexual" entre Jennifer Aniston y Brad Pitt

Los actores se reunieron para leer el guión de la película Fast Times at Ridgemont High —Aquel excitante curso en España y Picardías estudiantiles en Hispanoamérica— y recaudar fondos para instituciones de caridad. Días después, al participar en el programa Watch What Happens Live, McConaughey contestó a una pregunta de una espectadora sobre una supuesta "tensión sexual" entre Pitt y Aniston en el evento en línea.

"¿Si podía sentir el calor a través de la pantalla de Brad? Tan palpable. Sí, sí, era tan palpable", bromeó McConaughey.

El actor agregó que si bien no se dio cuenta de que hubiera nada entre Pitt y Aniston el día del evento, había visto queen los medios los días que siguieron.

Pitt y Aniston se casaron en 2000 y se divorciaron cinco años después, debido a "diferencias irreconciliables". Los actores, sin embargo, siguieron siendo buenos amigos y el septiembre pasado se reunieron para una actuación conjunta, la primera en casi dos décadas.