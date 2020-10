¿Ve la reina Isabel II la serie 'The Crown'?

El próximo 15 de noviembre Netflix lanzará la cuarta temporada de su aclamada serie 'The Crown'. ¿Sigue Isabel II la producción que cuenta la historia de su reinado?

Isabell II ocupa el cargo de reina desde 1952, lo que hace que sea la monarca con más años de servicio en el Reino Unido. A lo largo de sus casi siete décadas en el poder, vio llegar y partir a 14 primeros ministros, desde Winston Churchill hasta el actual Boris Johnson

Su vida causa mucho interés en la gente y es objeto de. Así que no es sorprendente que se haya convertido en un popular programa de televisión, el titulado The Crown —La corona, en español—. La serie producida por Netflix cuenta la trayectoria de Isabel II a partir de su ascenso al trono con solo 25 años. La producción también da detalles de sus relaciones con miembros de la familia real y políticos destacados.

Una pregunta que no sale de las cabezas de los fanáticos de la producción de Netflix es si la reina sigue The Crown o si prefiere no ver su propia vida dramatizada en la pantalla.

Vanessa Kirby, actriz que desempeñó el papel de la princesa Margaret en las dos primeras temporadas de la serie, dice que sí, Isabell II ve The Crown. En una entrevista a Vanity Fair, la artista contó que cierta vez, en una fiesta, escuchó a la princesa Eugenia, nieta de la reina, decir que su "abuelita lo ve y le gusta mucho".

Según The Express, la información fue confirmada en 2017 por una fuente cercana a la realeza, quien dijo que la reina ve la serie con su hijo y su nuera, el príncipe Edward y Sophie.

"Felizmente, a ella [la reina] realmente le gustó, aunque obviamente hubo algunas representaciones de eventos que le parecieron demasiado dramatizadas", compartió la fuente.

En 2017 Matt Smith, quien interpretó a Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II, en las temporadas uno y dos de la serie, contó que un amigo suyo asistió a un evento ofrecido por la familia real. En la ocasión, el amigo del actor le preguntó al príncipe Felipe si él veía The Crown.

"¡No seas ridículo!", supuestamente contestó el duque de Edimburgo.

De hecho, en 2018, un asistente real de alto nivel dijo queen la serie es una de las cosas que no le gustan a Isabel II.

"La reina se da cuenta de que muchos de los que ven 'The Crown' lo toman como una representación precisa de la familia real y ella no puede cambiar eso. Pero puedo transmitir que estaba molesta por la forma en que se describe al príncipe Felipe como un padre insensible al bienestar de su hijo", detalló la fuente en la ocasión.