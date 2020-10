Tras la huella de Lennon en América Latina

La vida es muy corta, decían Lennon y Paul McCartney, su compañero en The Beatles y con quien escribió gran parte de las canciones del legendario grupo, en la letra de "We can work it out". Algo así como una premonición ya que murió a los 40 años en 1980 baleado por un fanático en Nueva York (EEUU).

Este viernes 9 cumpliría 80 años.

"Lennon arriesgó siempre a perderlo todo y lo perdió todo, cuando se fue dejó un pozo tremendo en la juventud, como si hubiera caído un aerolito en la Tierra, así lo sentí yo", dijo el músico uruguayo Ruben Rada en una entrevista con Sputnik.

Rada, de 77 años, dedicó una canción en su disco "Montevideo" de 1996 al cantante británico llamada "Lovely John", un tema con un pegadizo estribillo en español e inglés y en el que colaboró en voces e instrumentos Hugo Fattoruso, uno de los creadores del legendario grupo uruguayo Los Shakers.

Esta banda fundada en la década de 1960 seguía el estilo de The Beatles, así como su vestimenta y estética, pero con un sonido propio con lo que se convirtieron tal vez en los pioneros del rock sudamericano, comentó el músico Guillermo Puentes, integrante del grupo The Beatales, un tributo a los "cuatro de Liverpool".

La opinión de que la influencia Beatle tiene un peso enorme en el rock latinoamericano es unánime, no así sobre la de Lennon en solitario.

"Los Beatles dejaron su ADN por siempre en el corazón mismo del rock, y eso lleva a que sea prácticamente imposible despegarse del mismo al ejecutarlo", dijo Puentes a Sputnik.

En casi todos los países latinoamericanos surgieron y solistas bandas que siguieron los pasos de los británicos, utilizando los elementos innovadores del grupo como la técnica "Matched Grip" del baterista Ringo Starr de sostener los palillos, en la participación de todos los integrantes en voces, los formatos de grabación, entre otros.

Los argentinos Los Gatos, La Joven Guardia , el icónico dúo Sui Generis, formado por Charly García y Nito Mestre, ambos confesos fanáticos de la banda inglesa, y más adelante el fallecido Gustavo Cerati crearon una música con una impronta beatle, mientras que en Perú el grupo Los Jaguars interpretaba canciones de Los Beatles con instrumentos típicos del país.

Pero la influencia de los "Fabulosos Cuatro" fue más allá de una técnica musical, según Rada.

"Aprendimos los jóvenes a que nosotros tenemos nuestras ideas y que las tenemos que desarrollar, eso lo aprendimos con los Beatles, por lo menos yo, escuchando las letras, las cosas que decían y la frase famosa de 'all you need is love', solo precisas amor, no burdo, el amor real", dijo el compositor.

Carriles diferentes

La etapa de solista de Lennon, tras la disolución de Los Beatles en 1970, coincidió con épocas de agitación social en el Cono Sur de América Latina, que terminaron en dictaduras militares.

En esos momentos quienes protagonizaban las canciones de protesta eran los artistas de la música popular como los chilenos Violeta Parra y Víctor Jara, asesinado por los militares en 1973, Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti y Los Olimareños en Uruguay, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui en Argentina, entre otros.

"El movimiento de rock que estaba surgiendo sí prestaba atención a lo que hacía Lennon, pero por lo menos en Argentina corrían en carriles diferentes lo que era la parte de rebeldía del rock de lo que era la parte de revolución política, tardó unos años en entenderse y en asociarse la lucha de Lennon con la lucha revolucionaria latinoamericana", comentó Fernando Blanco, bajista de la agrupación Nube 9 y creador de la banda Los Súper Ratones en 1985.

"Creo que su influencia en Latinoamérica fue enorme (…) Nos enseñó a todos los que nos dedicamos a la música que podía haber un poquito más, algo más allá en el mensaje, en las letras, en el compromiso, en las declaraciones, algo que tal vez solo (Bob) Dylan había insinuado un poco ", explicó en diálogo con Sputnik.

Para Blanco, coautor del libro "The Beatlend" junto al periodista Sergio Marchi, Lennon mostró ya desde el principio de The Beatles su interés por causas sociales, algo que molestó a muchos que pensaban que un artista no podía opinar de otros temas más allá de la música.

En tanto, Fattoruso dijo en declaraciones a Spuntik que "el punto de vista de John abrió ventanas" pero el artista uruguayo cree que Lennon como solista no influenció a músicos o compositores de América Latina porque "musicalmente es imposible dado que él es único y muy particular".

Desde 1975 a 1980 Lennon se alejó de la industria del espectáculo para dedicarse a su familia.

Volvió a los estudios en el otoño boreal de ese año, pero su regreso se vería truncado el 8 de diciembre cuando Mark Champan le disparó cinco veces en la puerta del edificio donde residía. Desde entonces, sus aficionados tuvieron que imaginarse cómo sería un mundo con Lennon.