Sofía Vergara encabeza la lista Forbes de las actrices mejor pagadas de Hollywood

A pesar de que desde finales de marzo la mayoría de salas de cine en EEUU han permanecido cerradas debido a la pandemia del coronavirus, varias estrellas de la televisión, como Sofía Vergara, Ellen Pompeo o Elisabeth Moss, han logrado entrar en este ranking, explica Forbes. Su éxito se debió a un gran trabajo por su parte. Y es que no es tan fácil entrar en la lista de Forbes, y mucho menos ser de las primeras. Sobre todo en este año tan raro debido a la pandemia de coronavirus.

La revista informa de que las diez actrices mejor pagadas ganaron un total de 254 millones de dólares en los 12 meses previos a junio, un 20% menos que el 2019. Scarlett Johansson se quedó fuera de la lista tras liderarla el año pasado con 56 millones de dólares de ganancias.

Durante este año obtuvo un total de. La actriz colombiana actuó como protagonista en la serie televisiva Modern Family. Al terminar de grabarla en abril formó parte del jurado del programa America's Got Talent. Además de la televisión, le generan ingresos sus acuerdos de patrocinio y licencia, incluida una gama de tejanos en Walmart y muebles en Rooms To Go.

Angelina Jolie ocupa el segundo lugar con 35,5 millones de dólares. Es una de las pocas actrices en la lista que obtuvo todo su dinero gracias a las películas tradicionales. Esta vez la mayor ganancia de este icono de Hollywood provino de su papel protagonista en The Eternals (Los Eternos), la próxima película de Marvel.

Le sigue la actriz israelí Gal Gadot, que obtuvo 20 millones de dólares gracias a su papel en la película Red Notice, de Netflix. Los beneficios fruto de haber encarnado a la Mujer Maravilla (Wonder Woman) ascienden a 31,5 millones de dólares.

Esta es la lista de las diez actrices mejor pagadas del mundo en 2020, según la revista Forbes:

Sofía Vergara (43 millones de dólares); Angelina Jolie (35,5 millones de dólares); Gal Gadot (31,5 millones de dólares); Melissa McCarthy (25 millones de dólares); Meryl Streep (24 millones de dólares); Emily Blunt (22,5 millones de dólares); Nicole Kidman (22 millones de dólares); Ellen Pompeo (19 millones de dólares); Elisabeth Moss (16 millones de dólares); Viola Davis (15,5 millones de dólares).

El cuarto y quinto lugar están ocupados por la actriz y comediante, quien ganóprotagonizando dos películas en streaming dirigidas por su esposo, Ben Falcone, y la estrella de Hollywood, quien obtuvopor actuar en la comedia Let Them All Talk y las cintas The Prom y Little Women (Mujercitas) del 2019.

El año pasado las diez actrices mejor pagadas del mundo sumaron 314,6 millones de dólares entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019. En aquel entonces ya incluyó a Sofía Vergara, con 44,1 millones de dólares y a Reese Witherspoon, con 35 millones de dólares, entre otras.