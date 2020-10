El 'show' de lencería de Rihanna ensombrece a Victoria's Secret con un desfile de celebridades

Desde el Olimpo del mundo de la moda y el espectáculo, decenas de celebridades como Bella Hadid, Irina Shayk, Cara Delevingne y Rosalía lucieron diseños de ropa interior muy picantes que no dejaron indiferentes a los espectadores. En un año con pocas oportunidades para lucir su glamour, Rihanna consiguió reunir a celebridades de fama mundial.

Las restricciones globales impuestas por la pandemia obligaron a todas las figuras de la industria de la moda a buscar nuevas formas de presentar sus colecciones. Algunos hicieron cortometrajes o lookbooks interactivos. Otros incluso montaron un espectáculo de marionetas.

Sin embargo, Rihanna quería dar a sus espectadores la sensación de un show en vivo sin poner en peligro a su equipo y a sus modelos. Por ello, para organizarlo todo utilizó Zoom y FaceTime.

"Hicimos todo virtualmente: ensayos del espectáculo y reuniones con bailarines y modelos. En primer lugar, era necesario garantizar la seguridad de cada uno de los participantes, una tarea difícil en el contexto de la pandemia, pero somos fuertes y no tememos las dificultades", señaló Rihanna en una conversación con la edición rusa de la revista Vogue.

El resultado de sus esfuerzos fue un tipo de mezcla entre el show y concierto con mucha escenografía.

El Olimpo de la moda y el espectáculo

Por regla general Paris Hilton no se viste explícitamente, pero esta vez la cantante hizo una excepción y desfiló en un vestido transparente y escalonado que llegó a ser una versión extrema de su aspecto icónico, escribe la revista Vogue.

Además, en la pasarela aparecieron figuras como Normani, Lizzo, Willow Smith, Demi Moore, Erika Jayne y Gigi Goode: cada una llegó con su propia interpretación de lo que es sexi y salvaje. Mientras tanto, artistas como Rosalía, Bad Bunny, Christian Combs, Big Sean y Roddy Ricch se encargaron de dar la nota musical.

En el pasado las campañas publicitarias de lencería como el famoso show de Victoria's Secret siempre han transmitido ideales de belleza poco realistas, pero para Rihanna la inclusión es lo que tiene más importancia.

"En nuestras campañas queremos mostrar a las mujeres que no se sentían sexuales por culpa de los estereotipos. Abogamos por la inclusión. No me importa el tamaño, el tipo de figura o el color de la piel. Admiro a todas las mujeres", señaló.

Además de la inclusión, Savage X Fenty defiende la intrepidez y la confianza. Para hacer transmitir estos valores a la sociedad la marca trabaja con modelos de distinta complexión. Por ello, algunos de los diseños de su ropa interior están presentados en la página oficial por hombres y mujeres de tallas grandes.

"Queremos que la gente se vea y se sienta bien. Queremos que se sienta sexi y se divierta siéndolo", dice el sitio web citando a Rihanna.