Los caballeros las prefieren rubias: ¿qué sabemos de las exnovias del príncipe Harry?

El nieto de la reina Isabel II tuvo tres novias oficiales: Chelsy Davy, Cressida Bonas y Meghan. No obstante, antes de pasar por el altar con Markle, mantuvo relaciones con muchas mujeres, desde presentadoras de televisión hasta modelos. ¡Conoce a algunas de ellas!

Natalie Pinkham

En 2003, se rumoreó que Harry salía con la popular periodista y presentadora de deportes Natalie Pinkham. Los medios informaron de que los dos se conocieron en un partido de rugby. Pese a las provocadoras fotos que circularon en los tabloides, Harry y Natalie nunca confirmaron su relación.

Ahora, Pinkham, que trabaja para la cadena Sky Sports F1, está casada y tiene dos hijos.

Chelsy Davy

A esta mujer sin duda se la puede considerar como el primer amor del vástago de Diana de Gales. Nacida en Zimbabue e hija de un operador de safari millonario, la ahora abogada y propietaria de una marca de joyería mantuvo una relación con el príncipe Harry entre los años 2004 y 2011.

En 2018, la cara de póker de Davy en la ceremonia nupcial de su ex se hizo viral en las redes.

Caroline Flack

Para Harry, fue nada más que una aventura amorosa durante una crisis de pareja con Chelsy, pero la propia presentadora del programa de telerrealidad Love Island y modelo británica confesó en su libro de memorias que tuvo que terminar la relación con el miembro de la familia real debido a la presión por parte de los medios.

"Yo ya no era la presentadora de televisión Caroline Flack: era Caroline Flack, la vulgar amante del príncipe Harry", reveló.

En febrero de 2020, Flack fue hallada muerta en su casa. La mujer sufría una depresión que desarrolló tras el escándalo por una presunta agresión contra su novio, por el que se vio obligada a abandonar Love Island.

Mollie King

El príncipe pelirrojo mantuvo una breve relación amorosa con la cantante de The Saturdays, Mollie King, en 2012. Se conocieron en uno de los bares favoritos de Harry. No obstante, más tarde la propia intérprete declaró que "no está saliendo" con el príncipe y que "solo son amigos". Sin embargo, las fotos de la pareja enamorada hablan por sí mismas.

Ahora, la artista sale con el famoso jugador de cricket británico Stuart Broad.

Cressida Bonas

Esta popular modelo, cantante y bailarina de raíces aristocráticas mantuvo una relación amorosa con Harry del 2012 al 2014. Se conocieron gracias a la prima del príncipe, la princesa Eugenia.

En julio de 2020, Cressida se casó en secreto con otro Harry, empresario e hijo de la marquesa Clare Milford Haven, editora de Tatler. La pareja anunció su compromiso a través de Instagram en agosto de 2019.

Entre las posibles novias del exduque de Sussex también figuran las cantantes Natalie Imbruglia y Ellie Goulding, la actriz y modelo Florence Brudenell-Bruce y hasta la hermana de Kate Middleton, Pippa.