¿El Rubius se retira? Un hashtag desata las incógnitas sobre su futuro

La publicación desató las incógnitas sobre el futuro del streamer entre sus fans, que no dejaban de preguntarse por qué abandonaba las redes y los medios digitales. "Gracias por todo, tú tal vez no lo sepas pero me ayudaste con muchos problemas todos estos años, mientras te veía por una pantalla me ayudaste mucho, y siempre recordaré lo grande que eres", escribía uno de sus followers a través de Twitter.

#RubiusGraciasPorTodo es tendencia porque el YouTuber @Rubiu5 ha anunciado su retiro de las plataformas digitales. pic.twitter.com/O7ju6zGCbT — ¿Por qué es Tendencia? (@LasTendenciasMX) September 7, 2020

​A pesar de ello, el tuit que anunciaba su retiro profesional resultó ser totalmente falso, pues El Rubius no ha confesado ni que se esté retirando ni despidiendo de los medios. Tal y como aseguran sus followers, el hashtag surgió a raíz de un reciente directo de El Rubius en el que se puso a llorar recordando viejos tiempos y sus seguidores comenzaron a agradecerle los buenos momentos a través de ese hashtag.

Alch si me lo creí :c

Menos mal no se va, llevo 7 años siguiendo al rubius y si me dolería que una gran parte de mi infancia se fuera — Sebastian Valdivieso (@valdi2701) September 7, 2020

#RubiusGraciasPorTodo

gracias por todo, tú tal vez no lo sepas pero me ayudaste con muchos problemas todos estos años, mientras te veía por una pantalla me ayudaste mucho, y siempre recordaré lo grande que eres, te quiero mucho 🥺 pic.twitter.com/SOXYgI6kMt — 𝑠𝑎𝑚 #6M🇲🇽 (@rubiusmexicano) September 7, 2020

GENTE QUE NO SE INFORMA BIEN

EL NO SE RETIRA Y NI ESTA MUERTO NO VENGAN A DECIR ESO TAN FALSO, SOLO EL Y EL FANDOM SE PUSO SENTIMENTAL CON UN VÍDEO DEL 2015 Y EL FANDOM LE ESTAMOS AGRADECIENDO POR TODO Y POR QUE LO QUEREMOS, DEJEN DE INVENTAR COSAS pic.twitter.com/Q8d6E6aWCi — Miris 🇲🇽 🍋 (@MiriusNoir) September 7, 2020 ruben, te juro que te quiero y te voy a seguir queriendo aun que seas millonario y uses pantalones rotos#LatinoAmericaMissYouRubius#RubiusGraciasPorTodo pic.twitter.com/E05UaCjsMU — ⋆ᶜᵘᵗᵉˣᵈ⋆ᵐᵃʳ⋆ (@rubenfunero) September 7, 2020

El español es uno de los youtubers con más seguidores del mundo y el más seguido en España, y cuenta con 38,4 millones de suscriptores. Según Statsmash, una herramienta que analiza estadísticas detalladas sobre un determinado canal de YouTube y su crecimiento en el tiempo, la cuenta de El Rubius (elrubiusOMG), tiene un valor de 11 millones de dólares a fecha de septiembre de 2020.