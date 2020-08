Premios Juventud 2020: 'agentes de cambio' y homenaje a Selena Quintanilla

En particular, las cantantes Natti Natasha, Danna Paola, Ally Brooke y Greeicy subieron al escenario de la gala para rendir homenaje a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Interpretaron los icónicos temas Como la flor, Carcacha, Techno cumbia, Baila esta cumbia, Amor prohibido y Fotos y recuerdos para honrar el legado de la célebre intérprete, asesinada en 1995 por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

​Los participantes del evento también dieron las gracias al personal médico y dedicaron sus canciones a los afectados por la crisis de coronavirus. Así, el rapero cubano-americano Pitbull, rodeado de bailarinas vestidas con mascarillas, interpretó su nuevo himno I Believe That We Will Win (сreo que vamos a ganar, en español),

"El mensaje de la canción tocó de cerca a los trabajadores de respuestas a emergencias. Me tocó el corazón que mandaran videos desde Irlanda, India, México y ciudades de EEUU cantando la canción", reveló.

Junto a los artistas como Ricky Martin y Becky G, Pitbull también fue reconocido como Agente de Cambio por su activismo social y labor filantrópica.

Dedicó el galardón a su maestra de secundaria, a su madre, a su abuela y a su tía, quienes siempre le dicen que "tiene que volar como las águilas".

Ricky Martin, a su vez, subrayó que "obviamente es su misión personal. Trabajar para cambiar la justicia por la injusticia, el odio por el amor y el rechazo por la aceptación, la desigualdad por la igualdad es lo que le inspira".

.@ricky_martin hizo un llamado a los jóvenes para aportar y entre todos hacer la diferencia. Por eso y mucho más fue premiado hoy como Agente de Cambio en #PremiosJuventud #PJMoments pic.twitter.com/GBAeBLj0DR — Premios Juventud (@PremiosJuventud) August 14, 2020

​"Me siento muy orgullosa y honrada de recibir este premio, pero al mismo tiempo me ha recalcado que queda mucho camino por hacer", declaró, por su parte, Becky G.

J Balvin, que se llevó un premio al Vídeo Con Mensaje Más Poderoso por su tema Rojo, sorprendió a los espectadores al revelar que había dado positivo por coronavirus.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J Balvin (@jbalvin) 12 Авг 2020 в 2:52 PDT

"A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro", expresó el intérprete. "Envío un mensaje a todos los que me siguen, a la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan", agregó.

Aquí está la lista completa de los ganadores de Premios Juventud 2020: