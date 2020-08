Miley Cyrus lanza un nuevo y atrevido tema: 'Midnight Sky'

El tema, acompañado de un colorido videoclip al estilo de los 80, está dedicado a la liberación de una larga relación tóxica. "Nací para correr, no pertenezco a nadie, oh no. No necesito ser amada por ti", reza la letra de la atrevida canción.

El tema supuestamente narra los problemas familiares de Cyrus con su exesposo, el actor Liam Hemsworth, con quien se divorció en 2019, y el corto romance de la exchica Disney con la excuñada del clan Kardashian, Kaitlynn Carter.

"Han pasado muchos años con mis manos atadas por tus cuerdas", canta la intérprete.

El enérgico tema no dejó indiferentes a los fans de Miley.

"Esto es una obra de arte, miley se reinventa una y otra vez y cualquier estilo le encaja bien, en fin una leyenda"; "es una de las artistas más versátiles de nuestra generación"; "esta canción se merece un Grammy", comentaron algunos de ellos en el vídeo.

La intérprete de Wrecking Ball también acaba de terminar su relación con el cantante Cody Simpson, con quien comenzó a salir en octubre de 2019. "Por el momento, dos mitades no pueden hacer un todo", afirmó la artista durante un live en Instagram. Cyrus agregó que Cody y ella seguirán siendo amigos.