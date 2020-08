La edad de Belinda genera confusión entre los internautas

Cuando se supo del noviazgo, los fanáticos calcularon que se llevaban 10 años de diferencia, ya que se creía que Belinda había nacido en España en 1989. Esta fecha aparecía en su biografía en Wikipedia. Si bien fue corregida hace varios días, la fecha vieja quedó en las variantes del sitio en varios idiomas.

En una entrevista a la revista TvNotas, Belinda aseguró que es casi siete años mayor que Nodal.

"Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad. Es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él. No son muchos años de diferencia,", declaró la cantante.

Apuntó que no sabe de dónde surgió la información de que ella había nacido en el año 1989, "pero la verdad es algo que no me importa y tampoco a él. Ahora estamos enfocados en vivir esta hermosa historia de amor que existe entre nosotros".

Asimismo, apareció una foto del supuesto pasaporte de Belinda con 1992 como fecha de nacimiento.

Mis contactitos me hicieron llegar una foto del pasaporte de nuestra amada #Belinda donde claramente podemos darnos cuenta que no tiene 30 años como todos pensábamos... ¡¡¡sino 27!!! pic.twitter.com/CmtQEnCor9 — Saul GC (@SaulGC10694257) August 8, 2020

Los fanáticos indicaron que a Belinda, quien aparece en los medios desde la infancia, le habrían agregado tres años para que pudiera participar en la telenovela Amigos x siempre.

Esta declaración generó un revuelo en las redes sociales, ya que el año pasado los internautas la habían felicitado por cumplir 30 años.

Feliz cumpleaños Belinda ya tienes 30 años @belindapop 😻😍😍😍😍 pic.twitter.com/W7PlprD0Bx — May Zuñiga♡ (@MayraZuiga12) August 15, 2019

​Varios internautas no le creyeron a Belinda y la acusaron de mentirosa, asegurando que el próximo 15 de agosto cumple 31 años.

Teresa descubre el engaño de Belinda ¡Si tiene 30 años! Quedé 🥶🥶🥶🥵 #Belinda #belindaynodal Da me gusta y RT 🤓🤣🤣 pic.twitter.com/4TLOOE2WwK — La Hora del Cafecito Godín ☕ 👨🏻‍💻 (@CafecitoGodin) August 12, 2020

Ahora resulta que segun internet belinda tiene 27 años! Y el nodal 21 años jajajaja no mames @belindapop tu ya eras treitona de nuestra edad. pic.twitter.com/lqPFdA0QDo — Patto Zapata  (@pattozapata) August 11, 2020

La Belinda de dónde 27 años pic.twitter.com/83BLZKFHP9 — Daegon Váz (@Danielavglz) August 13, 2020

​Por otro lado, el diario mexicano El Universal encontró la constancia de clave única de registro de población para extranjeros, un documento oficial, donde se indica la fecha exacta de su nacimiento, que está basada en algún documento de identidad: el 15 de agosto de 1989. ¡Todo un misterio!